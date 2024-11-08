Найстрашніші вбивці на планеті: ВООЗ опублікувала список із 17 найнебезпечніших патогенів

У сучасному світі на планеті процвітає велика кількість небезпечних хвороб та інфекцій, які стають дедалі небезпечнішими з кожним роком. Для протидії їм ВООЗ створила список головних небезпек, для яких потрібна термінова розробка вакцин.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала важливе глобальне дослідження, в якому 17 патогенів були названі головними цілями для досліджень і розробки нових вакцин. У цьому дослідженні патогени систематично розставляються за пріоритетами, оцінюючи їхній вплив на здоров'я населення, ризик розвитку стійкості до протимікробних препаратів і соціально-економічний тягар, з метою забезпечення справедливих рішень у сфері охорони здоров'я в усьому світі. Це перша у своєму роді ініціатива, що об'єднує дані за регіонами для створення єдиного списку пріоритетів для ендемічних патогенів, які постійно вражають вразливі спільноти, пише World Health Organization.

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Глобальний, представлений у журналі eBioMedicine, список ВООЗ підтверджує встановлені пріоритети досліджень вакцин для таких смертельних захворювань, як ВІЛ, малярія та туберкульоз, які в сукупності забирають близько 2,5 мільйона життів щороку. Крім того, дослідження підкреслює гостру необхідність у вакцинах проти таких патогенів, як стрептокок групи А і Klebsiella pneumoniae, які стають дедалі стійкішими до протимікробних препаратів, створюючи серйозну проблему для систем охорони здоров'я в усьому світі.

Директор Департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин і біологічних препаратів, доктор Кейт О'Браєн, наголосила, що інвестиції в них найчастіше спрямовані на отримання прибутку, а не на порятунок життів у вразливих громадах, заявивши: "У даному дослідженні використовується широкий регіональний досвід і дані для оцінки вакцин, які не лише значно скоротять кількість захворювань, що сьогодні сильно впливають на громади, а й скоротять медичні витрати, з якими стикаються родини і системи охорони здоров'я".

Для того щоб список пріоритетів відображав регіональні потреби охорони здоров'я, ВООЗ зібрала думки міжнародних і регіональних експертів про ключові фактори ухвалення рішень щодо використання вакцин. У результаті цього процесу було визначено 10 найнебезпечніших патогенів для кожного регіону ВООЗ, які потім були зібрані для створення глобального пріоритетного списку з 17 патогенів. Ця ініціатива відповідає Порядку денному ВООЗ з імунізації до 2030 року, що спрямований на забезпечення рівного доступу до вакцин у всіх регіонах світу, надаючи зацікавленим сторонам чітку та прозору дорожню карту для досліджень, розробки та виробництва вакцин.

Список пріоритетів доповнює наявний план ВООЗ для забезпечення готовності до епідемій, який зосереджений на таких небезпечних патогенах, як SARS і COVID-19. Об'єднавши зусилля в боротьбі з ендемічними та епідемічно небезпечними патогенами, ВООЗ прагне озброїти системи охорони здоров'я вакцинами, здатними пом'якшити не тільки спалахи захворювань, а й постійний тягар, який несуть спільноти з низьким рівнем доходу. Цей підхід покликаний слугувати керівництвом для фінансуючих організацій, виробників вакцин і дослідників під час розроблення вакцин проти патогенів, які непропорційно вражають ці групи населення.

Список пріоритетних патогенів ВООЗ охоплює патогени, що перебувають на різних стадіях розробки вакцин. Для таких патогенів, як стрептокок групи А і ВІЛ-1, ліки все ще перебувають на ранніх стадіях досліджень. Для інших, таких як цитомегаловірус і грип, наявні вакцини потребують удосконалення. Водночас деякі з них, наприклад проти вірусу денге і респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ), перебувають у стадії затвердження. Повний список пріоритетних патогенів ВООЗ має такий вигляд:

Патогени, для яких необхідні дослідження вакцин

стрептокок групи А

вірус гепатиту С

ВІЛ-1

Klebsiella pneumoniae

Патогени, для яких вакцини потребують подальшого розроблення

цитомегаловірус

вірус грипу (широкозахисна вакцина)

види Leishmania

нетифоїдна сальмонела

норовірус Plasmodium falciparum (малярія)

види Shigella Staphylococcus aureus

Патогени, вакцини проти яких перебувають на стадії затвердження, рекомендації або впровадження

вірус Денге

стрептокок групи В

позакишкові патогенні E. Мікобактерії туберкульозу

респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ)

Ця стратегія визначення пріоритетів відображає збалансовану увагу до порятунку життів, стримування стійкості до протимікробних препаратів і усунення нерівності в охороні здоров'я в різних регіонах, що покликана убезпечити населення планети в майбутньому. Надаючи глобально значущі, науково перевірені рамки, ВООЗ прагне прискорити розробку вакцин проти найнебезпечніших патогенів, що завдають найбільшої шкоди здоров'ю населення та соціально-економічній стабільності, особливо в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

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