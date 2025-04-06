"Дуже достовірно": в мережі показали, як древні шумери могли писати на глиняних табличках (фото)

Цивілізація шумерів вважається однією з перших в історії людства, яка почала активно використовувати нову систему письма. Саме клинопис і його техніка дозволили фіксувати різні моменти життя стародавніх людей.

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Відео із зображенням техніки клинопису, яка доволі достовірно нагадує символи на знайдених старожитностях, було оприлюднено на одному з форумів Reddit.

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На кадрах можна побачити, як невідомий знімає техніку клинопису: у лівій руці знаходиться глиняна табличка, яка акуратно розмічена горизонтальними лініями. Тоді як у правиці невідомий має паличку, ймовірно дерев'яну, яка на вершині має форму куба чи паралелепіпеда.

Техніка клинопису (скріншот з відео) Техніка клинопису (скріншот з відео)

Завдяки силі натиску на поверхню та повороту палички, вдається отримати той чи інший відповідний символ. Наразі точно неможливо, коли і де саме були відзняті ці кадри.

Водночас у коментарях більшість користувачів відзначили, що показана на відео техніка, за своїми результати, "дуже достовірно" виглядає, якщо порівнювати відомі артефакти з результатами невідомого.

Найбільше користувачі відзначили наступні коментарі:

"Доволі примітивно, але дієво!";

"Дивлюся на ці мітки і думаю — чи то шумери справді були тупими, чи то я щось не розумію?";

"Уявив, як це чувак пише клинописом в одязі шість тисяч років тому і говорить шумерською, лол";

"Цікаво, а є різниця писати дерев'яною паличкою та мідною? Просто цікаво";

"Здається, він написав літери A, S та L. Що ж він напише далі?".

Клинопис у Межиріччі

Палеографи та археологи вважають, що саме клинопис став одним із першим варіантів протописьма, яке існувало на території Межиріччя між початком третього тисячоліття до нашої ери до початку 1 ст. н.е. Протягом цього часу система написання зазнала серйозних змін — від зображень до фонографії (написання фонеми чи групи фонем).

До початку 19 сторіччя науковці та археологи не могли перекласти тексти, які були написані клинописом. Лише після початку 19 сторіччя німецький дослідник Георг Гротефенд зміг вперше знайти ключ до дешифрування клинописних текстів.

Наразі відомо, що клинописна система була притаманна мовам низки держав, які перебували на території Межиріччя — Шумеру, Аккадського царства, Ассирійського царства та Стародавньої Персії. Загальна кількість знахідок, які були написані клинописом, вже налічує понад 500 тисяч.

Раніше повідомлялося, що вчені оцифрували понад 22 тисячі документів древньої імперії. Завдяки новому проєкту TLHdig, для дослідників з усього світу стали доступними клинописні записи, виявлені у столиці Хетської імперії. Оцифрована база вже охоплює понад 98% опублікованих джерел.

Згодом стало відомо, що археологи відкопали клинописну табличку з неочікуваними записами. Дослідники виявили клинописну табличку віком майже 3500 років. Проте знахідка стала ще цікавішою, коли науковці переклали написаний на ній текст.