Хетські тексти онлайн: вчені оцифрували понад 22 тисячі документів древньої імперії

Завдяки новому проєкту TLHdig, для дослідників з усього світу стали доступними клинописні записи, виявлені у столиці Хетської імперії. Оцифрована база вже охоплює понад 98% опублікованих джерел.

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У древньому місті Богазкей-Хаттуша, Туреччина, яке було столицею Хетської імперії наприкінці бронзового віку, археологи виявили численні артефакти, зокрема тисячі клинописних табличок. Тепер ці документи доступні для дослідників та студентів онлайн, пише Arkeonews.

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Богазкей-Хаттуша, визнаний об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, був епіцентром Хетської імперії. Археологічні розкопки виявили тут велику колекцію клинописних табличок, що включає тисячі документів хетською та іншими анатолійськими мовами, а також шумерські, аккадські та хурритські тексти. Ці знахідки відкривають безцінні перспективи для вивчення політичних, соціальних та економічних аспектів стародавнього Близького Сходу.

Проєкт Thesaurus Linguarum Hethaeorum Digitalis (TLHdig) революціонізував доступ до цих історичних документів. З моменту свого заснування TLHdig пропонує дослідникам і студентам безпрецедентний онлайн-доступ до цих текстів через платформу Hethitologie-Portal Mainz.

Остання версія, TLHdig 0.2, охоплює понад 98% усіх опублікованих джерел — приблизно 22000 текстових документів у форматі XML. Цей масив включає майже 400 000 транслітерованих рядків, а в планах розробка TLHdig 1.0 — повне охоплення всіх опублікованих текстів до кінця 2025 року.

Користувачі можуть переглядати й шукати тексти як у транслітерації, так і в клинописі, використовуючи різні фільтри для складних запитів. Інтегрована в інфраструктуру Hethitologie-Portal Mainz, TLHdig надає користувачам доступ до низки інструментів цифрового каталогу, медіа баз даних і текстових видань.

Клинопис, одна з найдавніших систем письма, розроблена стародавніми шумерами Месопотамії близько 3400 року до нашої ери. Вона складається з клиноподібних позначок, зроблених на глиняних табличках за допомогою тупого очерету.

Хети прийняли це письмо для своєї мови, створивши величезний масив документів, які стали вирішальними для розуміння їхньої цивілізації. Проєкт TLHdig не лише зберігає ці тексти, але й полегшує їх вивчення, надаючи інструменти для транслітерації та перекладу. Цей проєкт демонструє спільні зусилля поколінь дослідників та об'єднує внески різних проєктів з видання цифрових текстів.

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Оцифрування стародавніх текстів, таких як тексти з Богазкей-Хаттуші, має вирішальне значення для поглиблення нашого розуміння ранньої історії людства. Ця ініціатива не лише зберігає культурну спадщину, але й сприяє розвитку інноваційних дослідницьких методологій, зокрема застосуванню штучного інтелекту в історичній лінгвістиці.

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