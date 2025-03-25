Сигарети, алкоголь та наркотики: як заборонені речовини потрапляли на МКС (фото)

Кілька років тому в мережі поширилося фото космонавта на борту МКС, який тримав пакет із канабісом. Хоча це фото виявилося підробкою, проте на МКС все ж таки потрапляли заборонені алкоголь та сигарети.

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У 2018 році в мережі почало поширюватися зображення, на якому нібито зображений канадський астронавт на борту Міжнародної космічної станції (МКС) з величезним пакетом канабісу в руках. Фото швидко привернуло увагу, викликавши цікавість і дискусії, проте воно було фейковим, пише IFLScience.

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Астронавт, про якого йдеться, Кріс Хедфілд, насправді тримав у руках пакунок з писанками, призначеними для його колег по екіпажу. Хоча цей конкретний випадок був містифікацією, він призвів до інтригуючого питання: чи хтось коли-небудь вживав алкоголь, палив сигарети або інші речовини в космосі?

Алкоголь має унікальну історію в освоєнні космосу. На відміну від куріння, він не потребує горіння, що робить його менш небезпечним у замкненому середовищі з високим рівнем ризику. Однак НАСА суворо забороняє вживання алкоголю на борту МКС через його потенційний вплив на систему рекуперації води на станції.

"Алкоголь заборонено вживати на борту Міжнародної космічної станції", — пояснив Деніел Г. Хуот, представник Космічного центру імені Джонсона НАСА, в інтерв'ю BBC у 2017 році. Проте, алкоголь потрапляв у космос і раніше. Під час місії "Аполлон-11" астронавт Базз Олдрін взяв із собою вино і хліб, щоб здійснити приватну церемонію причастя на Місяці.

"Я налив вино в чашу, яку мені подарувала наша церква", — пояснив Олдрін у статті 1970 року для журналу Guideposts. — При силі тяжіння місяця в одну шосту вино повільно й витончено розтікалося по стінці чаші. Було цікаво думати, що перша рідина, яку будь-коли випили на Місяць, і перша їжа, яку там з’їли, були елементами причастя".

Сигарети становлять більший ризик у космосі, враховуючи небезпеку загоряння і забруднення димом у середовищі під тиском. Куріння на МКС суворо заборонено, але історичні свідчення вказують на те, що російські космонавти на борту космічної станції "Мир" часто курили цигарки.

Звіти також вказують на те, що російські космонавти мали доступ до міцних спиртних напоїв, які перевозилися під грифом "матеріали для психологічної підтримки". Науковиця NASA Пеггі Вітсон, яка керувала американською науковою програмою на у 1995 році, як повідомляється, була здивована, коли виявила сигарети та горілку серед припасів.

Що стосується канабісу, то немає достовірних доказів того, що астронавти вживають його в космосі. Безпека залишається першочерговим завданням, оскільки будь-яке порушення може становити значні ризики. Астрофізик Ніл де Грасс Тайсон якось прокоментував цю тему, заявивши: "Якщо ви хочете кайфонути в космосі, замкніться у своїй каюті й не виходьте. Тому що ви можете щось зламати… ненавмисно".

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Зрештою, космічні агентства дотримуються суворих правил, щоб гарантувати, що члени екіпажу залишатимуться повністю функціональними в середовищі, де навіть найменша помилка може мати серйозні наслідки.

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