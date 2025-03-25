Сигареты, алкоголь и наркотики: как запрещенные вещества попадали на МКС (фото)

Несколько лет назад в сети распространилось фото космонавта на борту МКС, который держал пакет с каннабисом. Хотя это фото оказалось подделкой, однако на МКС все же попадали запрещенные алкоголь и сигареты.

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В 2018 году в сети начало распространяться изображение, на котором якобы изображен канадский астронавт на борту Международной космической станции (МКС) с огромным пакетом каннабиса в руках. Фото быстро привлекло внимание, вызвав любопытство и дискуссии, однако оно было фейковым, пишет IFLScience.

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Астронавт, о котором идет речь, Крис Хэдфилд, на самом деле держал в руках пакет с писанками, предназначенными для его коллег по экипажу. Хотя этот конкретный случай был мистификацией, он привел к интригующему вопросу: кто-нибудь когда-нибудь употреблял алкоголь, курил сигареты или другие вещества в космосе?

Алкоголь имеет уникальную историю в освоении космоса. В отличие от курения, он не требует горения, что делает его менее опасным в замкнутой среде с высоким уровнем риска. Однако НАСА строго запрещает употребление алкоголя на борту МКС из-за его потенциального влияния на систему рекуперации воды на станции.

"Алкоголь запрещено употреблять на борту Международной космической станции", — пояснил Дэниел Г. Хуот, представитель Космического центра имени Джонсона НАСА, в интервью BBC в 2017 году. Однако, алкоголь попадал в космос и раньше. Во время миссии "Аполлон-11" астронавт Базз Олдрин взял с собой вино и хлеб, чтобы совершить частную церемонию причастия на Луне.

"Я налил вино в чашу, которую мне подарила наша церковь", — объяснил Олдрин в статье 1970 года для журнала Guideposts, — При силе притяжения Луны в одну шестую вино медленно и изящно растекалось по стенке чаши. Было интересно думать, что первая жидкость, которую когда-либо выпили на Луне, и первая еда, которую там съели, были элементами причастия".

Сигареты представляют больший риск в космосе, учитывая опасность возгорания и загрязнения дымом в среде под давлением. Курение на МКС строго запрещено, но исторические свидетельства указывают на то, что российские космонавты на борту космической станции "Мир" часто курили сигареты.

Отчеты также указывают на то, что российские космонавты имели доступ к крепким спиртным напиткам, которые перевозились под грифом "материалы для психологической поддержки". Ученая NASA Пегги Уитсон, которая руководила американской научной программой в 1995 году, как сообщается, была удивлена, когда обнаружила сигареты и водку среди припасов.

Что касается каннабиса, то нет достоверных доказательств того, что астронавты употребляют его в космосе. Безопасность остается первоочередной задачей, поскольку любое нарушение может представлять значительные риски. Астрофизик Нил де Грасс Тайсон как-то прокомментировал эту тему, заявив: "Если вы хотите кайфонуть в космосе, запритесь в своей каюте и не выходите. Потому что вы можете что-то сломать... нечаянно".

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В конце концов, космические агентства придерживаются строгих правил, чтобы гарантировать, что члены экипажа будут оставаться полностью функциональными в среде, где даже малейшая ошибка может иметь серьезные последствия.

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