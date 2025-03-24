Раз в 80 лет: 27 марта можно будет наблюдать редкое звездное явление (видео)

27 марта может произойти вспышка T Coronae Borealis Это редкое явление, которое происходит раз в 80 лет, можно будет наблюдать невооруженным глазом.

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Астрономы ожидают удивительное небесное явление, когда T Coronae Borealis, которую часто называют Пламенной звездой, вспыхнет в очередной раз. Эта двойная система звезд, состоящая из красного гиганта и белого карлика, переживает периодические вспышки примерно каждые 80 лет, пишет IFLScience.

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Исходя из исторических закономерностей, эксперты предполагают, что следующая вспышка может произойти уже 27 марта 2025 года, а еще в 2026 году и позже.

В отличие от взрывов сверхновых, которые знаменуют конец жизни звезды, эти включают в себя повторяющийся процесс, в котором белый карлик накапливает материал от своего компаньона. Когда этот материал накапливается, повышение температуры и давления запускает термоядерную реакцию, что вызывает резкое увеличение яркости.

Во время такого события T Coronae Borealis может стать видимой невооруженным глазом, даже с Земли. Прошлые вспышки были зафиксированы в 1787, 1866 и 1946 годах, а самое древнее возможное наблюдение было задокументировано в 1217 году.

Прогнозирование точного времени такого взрыва остается сложной задачей. В то время как определенные астрономические явления, такие как движение планет и затмения, поддаются точным расчетам, звездные вспышки относятся к более непредсказуемой категории. Ученые полагаются на прошлые записи и орбитальную механику, чтобы оценить потенциальные даты, но неопределенности остаются.

Недавний анализ, проведенный Жаном Шнайдером, исследовал закономерность повторяемости и предложил 27 марта как первую потенциальную дату, за которой следуют 10 ноября и 25 июня 2026 года. Однако событие все еще может быть отложено до 2027 года.

Понимание этих повторяющихся событий имеет решающее значение для развития астрофизических исследований. Каждое наблюдение дает ценные данные, которые могут уточнить прогнозные модели, проливая свет на похожие звездные системы.

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Пока профессиональные астрономы и ученые-любители готовятся к этому долгожданному событию, их выводы могут углубить знания о космических взрывах и помочь в прогнозировании подобных явлений в будущем.

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