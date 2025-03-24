Не то, чем считали: ученые узнали правду о доисторическом памятнике в Дербишире (фото)

До недавнего времени ученые считали, что камень Фарли-Мур в Дербишире, был отдельным памятником возрастом 3700 лет. Однако новые раскопки обнаружили до сих пор неизвестные детали, изменившие представление об этом доисторическом сооружении.

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Археологи обнаружили, что камень в Дербишире, Англия, который когда-то считался одиноким памятником, на самом деле является частью гораздо большего церемониального места, датируемого бронзовым веком. Открытие, сделанное Лесной службой Англии, свидетельствует о важной роли этого места 3700 лет назад, пишет Arkeonews.

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Камень Фарли-Мур высотой два метра и шириной полметра является одним из крупнейших в своем роде в регионе. Ранее ученые считали, что это было изолированное сооружение, но недавние раскопки обнаружили каменный круг с пятью дополнительными камнями и церемониальную платформу. Это открытие изменило предыдущие интерпретации этого места, указывая на то, что камень Фарли-Мур был частью более широкой сети ритуальной деятельности в Пик-Дистрикте.

Исследователи обнаружили церемониальную платформу возле стоячего камня, расположенную над естественным источником, что указывает на связь с ритуалами, связанными с водой. Анализ показывает, что первоначальный каменный круг, размером примерно 25 на 23 метра, состоял из шести камней. Углеродный анализ датирует его сооружение примерно 1700 годом до н. э., что согласуется с подобными памятниками второго и третьего тысячелетий до н. э.

Доктор Дерек Питман, доцент Борнмутского университета, описал раскопки как чрезвычайную возможность изучить большой доисторический памятник. Он отметил, что масштабы деятельности в регионе свидетельствуют о далеко идущем культурном ландшафте бронзового века, выходящем за пределы таких известных памятников, как Стоунгендж. Доктор Питман также отметил важность исследования объектов в лесах, поскольку многие из них оставались скрытыми в течение веков, сохраняя ценную археологическую информацию.

Исследователи обнаружили церемониальную платформу возле стоячего камня, расположенную над природным источником, что указывает на связь с ритуалами, связанными с водой Фото: Forestry England

Каменный круг Фарли-Мур пополнил коллекцию доисторических памятников Дербишира, которая насчитывает 25 известных каменных кругов. Среди них Арбор Лоу выделяется как один из наиболее значимых, с круглой земляной насыпью и рядом лежачих камней. Расположенный неподалеку каменный круг Девяти Дам на Стентон-Мур — еще одна известная достопримечательность, привлекающая исследователей и посетителей, интересующихся ее историческим значением.

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Окружающий ландшафт богат на другие доисторические памятники, в том числе курганы, генджи и наскальные рисунки, которые указывают на то, что эта местность была центром ритуальных собраний и общественной деятельности. Ученые предполагают, что в регионе могут быть дополнительные неоткрытые памятники, что усиливает идею о том, что Дербишир был центром доисторической жизни.

Ранее Фокус писал о том, какую роль играл голубой лотос в ритуалах древних египтян. Научный анализ Nymphaea caerulea подтвердил его психоактивные свойства, обнаружив такие соединения, как апоморфин и нуциферин.

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