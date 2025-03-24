Не те, чим вважали: вчені дізналися правду про доісторичну пам'ятку в Дербіширі (фото)

Донедавна вчені вважали, що камінь Фарлі-Мур у Дербіширі, був окремою пам’яткою віком 3700 років. Проте нові розкопки виявили досі невідомі деталі, що змінили уявлення про цю доісторичну споруду.

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Археологи виявили, що камінь у Дербіширі, Англія, який колись вважався самотнім пам'ятником, насправді є частиною набагато більшого церемоніального місця, що датується бронзовим віком. Відкриття, зроблене Лісовою службою Англії, свідчить про важливу роль цього місця 3700 років тому, пише Arkeonews.

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Камінь Фарлі-Мур заввишки два метри й завширшки пів метра є одним з найбільших у своєму роді в регіоні. Раніше вчені вважали, що це була ізольована споруда, але нещодавні розкопки виявили кам'яне коло з п'ятьма додатковими каменями та церемоніальну платформу. Це відкриття змінило попередні інтерпретації цього місця, вказуючи на те, що камінь Фарлі-Мур був частиною ширшої мережі ритуальної діяльності в Пік-Дистрикті.

Дослідники виявили церемоніальну платформу біля стоячого каменя, розташовану над природним джерелом, що вказує на зв'язок з ритуалами, пов'язаними з водою. Аналіз показує, що первісне кам'яне коло, розміром приблизно 25 на 23 метри, складалося з шести каменів. Вуглецевий аналіз датує його спорудження приблизно 1700 роком до н. е., що узгоджується з подібними пам'ятками другого і третього тисячоліть до н. е.

Доктор Дерек Пітман, доцент Борнмутського університету, описав розкопки як надзвичайну можливість вивчити велику доісторичну пам'ятку. Він наголосив, що масштаби діяльності в регіоні свідчать про далекосяжний культурний ландшафт бронзової доби, що виходить за межі таких відомих пам'яток, як Стоунгендж. Доктор Пітман також наголосив на важливості дослідження об'єктів у лісах, оскільки багато з них залишалися прихованими протягом століть, зберігаючи цінну археологічну інформацію.

Дослідники виявили церемоніальну платформу біля стоячого каменя, розташовану над природним джерелом, що вказує на зв'язок з ритуалами, пов'язаними з водою Фото: Forestry England

Кам'яне коло Фарлі-Мур поповнило колекцію доісторичних пам'яток Дербіширу, яка налічує 25 відомих кам'яних кіл. Серед них Арбор Лоу виділяється як одне з найбільш значущих, з круглим земляним насипом і низкою лежачих каменів. Розташоване неподалік кам'яне коло Дев'яти Дам на Стентон-Мур — ще одна відома пам'ятка, що приваблює дослідників і відвідувачів, які цікавляться її історичним значенням.

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Навколишній ландшафт багатий на інші доісторичні пам'ятки, в тому числі кургани, генджі та наскельні малюнки, які вказують на те, що ця місцевість була центром ритуальних зібрань і громадської діяльності. Вчені припускають, що в регіоні можуть бути додаткові невідкриті пам'ятки, що посилює ідею про те, що Дербішир був осередком доісторичного життя.

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