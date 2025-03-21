Найстаріший та найцінніший: що відомо про виявлений у пустелі Намібії затонулий корабель (відео)

Одним із найвідоміших затонулих кораблів є Bom Jesus, португальське торгове судно. Хоча він затонув біля берегів Африки, його виявили через 5 століть у пустелі Намібії через берегові зсуви.

Related video

У пустелі Намібії виявили корабель, який пролежав там понад п'ять століть, приховуючи колекцію золотих монет і добре збережених артефактів. Ідентифіковане як "Bom Jesus", португальське судно, що зникло під час подорожі до Індії в 1533 році, дає змогу зазирнути в морську історію XVI століття, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Корабель виявили алмазошукачачі у 2008 році, які працювали вздовж узбережжя Намібії. Століттями прихований під шарами піску, він містив приблизно 2000 золотих монет, а також масивні мідні злитки. Добре збережений вантаж дає важливе уявлення про торгівельні мережі, які з'єднували Європу, Африку та Азію в епоху Великих географічних відкриттів.

Доктор Дітер Нолі, експерт з морської археології, зазначив, що підступне узбережжя здавна відоме корабельними аваріями. Однак знахідка скрині, наповненої золотими монетами, підтвердила приналежність корабля без жодних сумнівів. Монети, датовані початком XVI століття, надали цінну інформацію про економічні умови та торгівлю в Португальській імперії.

толіттями прихований під шарами піску, він містив приблизно 2000 золотих монет, а також масивні мідні злитки Фото: Dieter Noli

Додаткові розкопки виявили бронзові чаші, гармати, навігаційні інструменти та мушкет, якому, як вважають, понад 500 років. Серед вантажу були срібні монети та слонячі бивні, що демонструє розгалуженість торгівельних шляхів того періоду.

Експерти припускають, що "Bom Jesus" затонув, коли шторм підштовхнув його занадто близько до берега, внаслідок чого він вдарився об скелю і затонув. З часом берегові зсуви призвели до того, що корабель опинився в пустелі, зберігши артефакти в майже первозданному стані.

Важливо

Біблійна історія була правдива: розкрито нові подробиці про місце останньої битви ангелів і демонів (фото)

Зараз "Bom Jesus" вважається найстарішим і найціннішим кораблем, знайденим вздовж західного узбережжя Африки на південь від Сахари. Наразі обговорюється можливість створення музею, присвяченого цим артефактам, щоб майбутні покоління мали змогу вивчати історію корабля та його роль у світовій морській торгівлі.

Раніше Фокус писав про виявлені у Швеції стародавні прикраси. Дослідники знайшли браслет епохи вікінгів та золоте шийне кільце.

Також ми розповідали про те, як блакитний лотос використовували у Стародавньому Єгипті. Ця рослина, відома своїми психоактивними властивостями, була важливою частиною ритуалів поклоніння богині Хатор.