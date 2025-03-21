Знайшли там, де не чекали: одразу дві унікальні прикраси вікінгів виявили у Швеції (фото)

У Швеції виявили унікальні прикраси: одна з них — це залізний браслет епохи вікінгів, який зберігся у напрочуд доброму стані. Другою є шийне кільце із золота, вагою майже 1 кілограм.

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Нещодавно у Швеції виявили два важливих артефакти, які привернули увагу дослідників. Перша знахідка, надзвичайно рідкісний браслет вікінгів, знайшли на острові Еланд, а другу, 2000-літнє золоте шийне кільце, виявили під час розкопок в окрузі Вестра Гьоталанд, пише Arkeonews.

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Браслет вікінгів, якому понад 1000 років, виготовлений із заліза, що є рідкісним явищем. Карл-Оскар Ерландссон з Адміністративної ради округу Кальмар зазначив, що в колекції Державного історичного музею Швеції є лише три подібні вироби, що посилює унікальність знахідки.

Артефакт має складні прикраси, зокрема, у вигляді голів тварин та рядів крапок. Експерти вважають, що він добре зберігся завдяки бідному на кисень водно-болотному середовищу, яке допомогло запобігти корозії. Існує припущення, що це місце могло бути жертовним болотом, що підвищує ймовірність подальших відкриттів. У найближчі місяці планується провести металодетекторне обстеження для подальшого вивчення цієї території.

Інша велика знахідка — золоте шийне кільце, відоме як торквес, знайшли у Тролльхеттані на глибині близько двох метрів. Антиквар Ніклас Іттерберг описав знахідку як надзвичайно рідкісну, наголосивши, що такі прикраси зазвичай носили найвпливовіші особи того часу.

На відміну від подібних артефактів з британсько-французького регіону, які часто виготовляються з бронзи, цей виріб, найімовірніше, був виготовлений у Швеці Фото: Länsstyrelsen Västra Götaland

Шийне кільце діаметром 23,5 сантиметра і вагою майже кілограм демонструє скандинавські традиції металообробки. На відміну від подібних артефактів з британсько-французького регіону, які часто виготовляються з бронзи, цей виріб, найімовірніше, був виготовлений у Швеції.

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Адміністративна рада округу повідомить про знахідки Національну раду зі спадщини, яка контролюватиме зусилля зі збереження та потенційні винагороди для тих, хто виявив артефакти. Очікується, що подальші дослідження цих предметів допоможуть глибше зрозуміти культурні та мистецькі практики давніх скандинавських суспільств.

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