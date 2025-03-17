Від храму до фортеці: які таємниці приховує одна з найвідоміших пам'яток Перу (фото)

Саксайваман — це древня фортеця у Перу, відома точністю підгонки вапнякових мегалітів, з яких збудовані укріплення. Проте перед тим як стати фортецею, це було місце поклоніння Богу Сонця інків.

Related video

Розташована на околиці Куско, Перу, стародавня фортеця Саксайваман демонструє винахідливість цивілізації, яка процвітала багато століть тому. Побудований у XV столітті, цей комплекс є свідченням інженерної майстерності інків, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Саксайваман відомий своєю конструкцією, що складається з точно обтесаних каменів, зібраних без розчину. Це місце, колись важливий релігійний і церемоніальний центр, відігравало важливу роль у суспільстві інків, перш ніж перетворитися на військову фортецю під час іспанського завоювання.

Зигзагоподібні стіни, високі тераси та панорамні краєвиди сприяють тому, що це місце вважається однією з найвидатніших пам'яток доколумбової архітектури. Експерти досі зачаровані технікою, яку використовували для транспортування та встановлення цих масивних каменів, деякі з яких перевищують 100 тонн, з такою точністю, що між ними не може пройти навіть лезо.

Експерти досі зачаровані технікою, яку використовували для транспортування та встановлення цих масивних каменів, деякі з яких перевищують 100 тонн, з такою точністю, що між ними не може пройти навіть лезо. Фото: Wikipedia

Історики вважають, що це місце спочатку слугувало місцем поклоніння Інті, Богу Сонця. За своїм значенням воно конкурувало з храмом Коріканча, що робило його центральним місцем для релігійних церемоній. Однак після приходу іспанців його функція змінилася, оскільки Саксайваман став важливою оборонною спорудою у протистоянні з колоніальними військами.

Історики вважають, що це місце спочатку слугувало місцем поклоніння Інті, Богу Сонця. Фото: Wikipedia

Залишки веж, тунелів і площ натякають на складну взаємодію між духовними і військовими цілями. Деякі дослідники припускають, що стратегічне планування комплексу відповідає небесним структурам, що ще більше підкреслює глибокий зв'язок між інками та їхнім оточенням.

Важливо

Ніхто не знає, чому це збудували: що відомо про таємничу споруду віком 6000 років на Мальті

Окрім свого історичного та архітектурного значення, Саксайваман залишається культурним символом сучасного Перу. Він слугує сценою для Інті Раймі, щорічного Фестивалю Сонця, який святкує традиції інків та вшановує тривалу спадщину цивілізації. Сьогодні відвідувачі можуть дослідити монументальні стіни, підземні ходи та церемоніальні платформи.

Раніше Фокус писав про те, як звичайний камінь став джерелом несподіваного відкриття. Вчені виявили 200000-річні різьблення, які можуть бути одними з найстаріших у світі.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у печері на заході Ірану. Вчені виявили сліди древніх людей, які жили від 40 до 80 тисяч років тому.