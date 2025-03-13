Ніхто не знає, чому це збудували: що відомо про таємничу споруду віком 6000 років на Мальті

Гіпогей Хал-Сафліені, стародавня споруда на Мальті, роками дивує вчених, оскільки ніхто не знає, навіщо цей підземний комплекс збудували 6 тисяч років тому. Хоча всередині знайшли останки близько 7000 людей, проте це місце не було некрополем.

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Під пагорбом на Мальті, неподалік від Великої гавані Валлетти, прихована стародавня підземна споруда, створена тисячі років тому. Хоча пізніше її перепрофілювали на місце поховання, її початкова функція, величезні масштаби та складна конструкція залишаються невизначеними, пише IFLScience.

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Гіпогей Хал-Сафліені, підземний комплекс площею 500 квадратних метрів, є однією з найвизначніших археологічних пам'яток Мальти. Ця споруда занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 1980 році за "видатну універсальну цінність".

Її відкриття у 1902 році сталося абсолютно випадково. Каменяр, працюючи над фундаментом нової будівлі, ненароком пробив дах стародавніх покоїв. Коли за справу взялися археологи, значна частина верхнього рівня вже була пошкоджена. Розкопки тривали з 1903 до 1911 року, виявивши три окремі рівні — верхній (частково зруйнований), середній і нижній.

Висічений безпосередньо у м'якому мальтійському вапняку глобігерині, Хал-Сафліені — це складна мережа коридорів, камер і ям. Багато секцій демонструють тонко вирізану кам'яну кладку, що свідчить про високий рівень майстерності. Кілька круглих заглиблень і відкритих просторів вказують на церемоніальне або ритуальне використання.

Дослідження, проведене у 2020 році, припустило, що місце навмисно спроєктоване з урахуванням його акустичних властивостей. Планування, здається, підсилює певні звукові частоти, створюючи гармонійний ефект, що нагадує повнозвучну музичну шкалу. Якщо це так, то Хал-Сафліені є одним із найдавніших відомих прикладів споруди, спроєктованої з урахуванням акустичних особливостей.

У камерах виявили величезну колекцію артефактів, серед яких кераміка, особисті прикраси, маленькі різьблені тварини та більші статуетки. Одна з найцікавіших знахідок — "Спляча леді", глиняна скульптура, вкрита слідами пігменту червоної охри. Дехто інтерпретує цю фігуру як зображення природи, інші вважають, що вона символізує смерть або концепцію потойбічного життя.

Тут також виявили останки приблизно 7000 осіб. Хоча його використовували як місце поховання приблизно з 4000 до 2500 року до н. е., його первісне призначення могло бути іншим. За даними ЮНЕСКО, воно могло спочатку функціонувати як святилище, перш ніж перетворитися на місце для людських поховань.

Хал-Сафліені є свідченням глибоко вкоріненої доісторичної спадщини Мальти. На Мальтійських островах, включно з сусіднім Гозо, розташовано сім мегалітичних храмів, які демонструють передову давню ремісничу майстерність регіону.

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Наявність вапняку, що ідеально підходить для будівництва, ймовірно, сприяла великій кількості цих пам'яток. Крім того, стратегічне розташування Мальти в Середземномор'ї, можливо, сприяло культурному обміну і розвитку самобутнього суспільства.

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