Близнюки з Трагурія: археологи розкопали моторошне поховання у Хорватії (фото)

Під час розкопок на кладовищі Драгулін, археологи виявили останки немовлят-близнюків, які померли майже 2 тисячі років тому. Це відкриття свідчить про особливу увагу до померлих дітей у римські часи.

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Археологи в Хорватії виявили могилу з останками немовлят-близнюків, датовану I-II століттям н. е. Поховання, знайдене на кладовищі Драгулін поблизу історичного міста Трагурій (сучасний Трогір), дає уявлення про поховальні звичаї та проблеми зі здоров'ям немовлят у давнину, пише Arkeonews.

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Скелетні останки, ідентифіковані за допомогою генетичного аналізу як близнюки — хлопчик і дівчинка — були поховані обличчям один до одного в одній поховальній ямі. Таке незвичне розташування свідчить про навмисне і осмислене розташування тих, хто їх поховав. Це відкриття суперечить уявленню про те, що до смерті немовлят у римському суспільстві ставилися байдуже, розкриваючи можливість емоційного та ритуального значення їхнього поховання.

Подальший біоархеологічний аналіз показав, що близнюки страждали від важких метаболічних захворювань, включаючи цингу та рахіт — станів, пов'язаних зі значним недоїданням. Дослідники вважають, що воно могло початися ще в утробі матері, можливо, через харчування їхньої матері під час вагітності.

Ізотопний аналіз останків свідчить про те, що вона споживала типову римську їжу, яка складалася з морепродуктів, пшениці та ячменю, що відповідає середземноморським харчовим звичкам. Однак, вразливість немовлят могла бути зумовлена іншими факторами, такими як стан здоров'я матері або умови навколишнього середовища.

Драгулінське кладовище дало археологам ширше розуміння римських поховальних практик Фото: L. Paraman / TCM

Іншим можливим фактором, що вплинув на їхній стан, є свинець, який був відомою загрозою для здоров'я в Римській імперії. Свинець активно використовували у водопровідних трубах, посуді та косметиці, а попередні дослідження показали підвищений рівень свинцю у римському населенні. Хоча останки ще не перевірили на вплив свинцю, наявність метаболічних порушень у громаді порушує питання про його вплив на загальний стан здоров'я.

Драгулінське кладовище дало археологам ширше розуміння римських поховальних практик. Поховання немовлят часто відрізнялися від поховань дорослих, деякі останки виявили у великих глиняних глечиках, що свідчить про особливі звичаї для маленьких дітей. Поховання близнюків, дбайливо покладених разом, додає новий вимір цим практикам, пропонуючи погляд на те, як сім'ї справлялися з втратою наймолодших членів суспільства.

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Це відкриття робить внесок у поточні дослідження охорони здоров'я, поховальних звичаїв та ставлення суспільства до дитячої смертності в римську епоху. Оскільки дослідження тривають, близнюки з Трагурія можуть дати подальше розуміння викликів, з якими стикалися діти в античному світі.

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