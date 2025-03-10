Знайшли під час будівництва газопроводу: на Сардинії розкопали древній некрополь

На острові Сардинія випадково виявили стародавній пунічний некрополь. Під час детальних розкопок археологи знайшли численні поховання та артефакти.

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Під час будівництва газопроводу в Сесту, місті на Сардинії, Італія, вдалося розкопати некрополь, датований IV або III століттям до н. е.. Відкриття дає нове розуміння стародавніх поховальних практик фінікійсько-пунічного періоду, розкриваючи зв'язки регіону з Карфагеном, пише Heritage Daily.

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За часів античності Карфаген розширив свою присутність на півдні Сардинії, встановивши контроль над нурагійськими землями. Цей крок мав на меті експлуатувати мінеральні багатства острова та здобути панування над родючими рівнинами Кампідано.

До 509 року до н. е. Карфаген забезпечив собі південні та центрально-західні регіони Сардинії і утримував владу, доки Рим не перехопив контроль у 238 році до н. е., включивши Сардинію та Корсику до своїх територій.

Працівники компанії Itargas, які займалися встановленням нової газорозподільної системи, відкопали амфору і негайно повідомили про це Археологічну інспекцію. У результаті розкопок вдалося знайти шість добре збережених амфор, які використовували для людських поховань.

Також дослідники виявили керамічні артефакти у ямах, висічених у корінній породі. Експерти визначили метод поховання як енхітризм — пунічний похоронний обряд, який часто використовувався для немовлят і маленьких дітей.

Археолог Енріко Труду, фахівець з фінікійсько-пунічної історії, прокоментував знахідку: "Ми все ще перебуваємо на стадії розкопок, але я можу підтвердити, що в кількох місцях були виявлені явні ознаки пунічних кладовищ".

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Учений пояснив, що серед останків є як діти, так і дорослі, а на сусідній ділянці, яка зараз досліджується, знайдено кераміку. Некрополь знаходиться під сучасною дорогою і оточений промисловими і комерційними структурами. Хоча повне розкопування неможливе, експерти наголошують на важливості аналізу та збереження вже знайдених артефактів.

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