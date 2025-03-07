Викликає питання: у Шотландії знайшли артефакт римської епохи (фото)

Під час археологічних досліджень на території лікеро-горілчаного заводу William Grant & Sons Girvan Distillery, археологи виявили римську брошку II століття н. е. Виявлення цього артефакту здивувало дослідників, які не знають, як він туди потрапив.

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У Шотландії археологи знайшли рідкісну брошку римської епохи на городищі залізного віку, яке датується II століттям нашої ери. Відкриття, зроблене під час розкопок у Південному Ерширі, дозволяє припустити, що брошка могла бути частиною ритуального поховання, пише Arkeonews.

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Розкопки відбулися у 2020 році на лікеро-горілчаному заводі William Grant & Sons Girvan Distillery, де дослідники з GUARD Archaeology виявили залишки поселення залізного віку. Серед знахідок — добре збережений дерев'яний круглий будинок, обнесений міцним дерев'яним частоколом та в'їздом з брамою, що свідчить про житло високого статусу.

Під час дослідження археологи виявили емальовану бронзову брошку у фундаментній траншеї частоколу. Брошка, виразно римського дизайну, виділяється як єдиний римський артефакт, знайдений на цьому місці, що викликає питання про те, як вона туди потрапила.

Джордан Барбур, співавтор звіту про розкопки, зазначив, що такі брошки, датовані кінцем II століття нашої ери, часто знаходили вздовж кордонів Римської імперії, особливо в таких регіонах, як Східна Галлія, Швейцарія та Рейнська область. Ці предмети зазвичай асоціювалися з римськими військовими, що дозволяє припустити, що брошка могла потрапити на північ від Адріанового валу разом із солдатом, який перебував на найпівнічнішому кордоні імперії.

Дослідники з GUARD Archaeology виявили залишки поселення залізного віку Фото: GUARD Archaeology

Хоча точна причина її розміщення в рові з частоколом залишається невизначеною, Барбур зазначив, що ритуальні поховання були поширені в різних культурах і часто мали на меті забезпечити захист домогосподарств. Він також припустив, що брошка могла потрапити на це місце в результаті неформального обміну між місцевими жителями та римськими солдатами або бути захопленою як військовий трофей.

Поселення, відоме як городище Керраг, було розташоване на скелястому плато з крутим північним уступом, що забезпечувало природну оборонну перевагу. Наявність міцного дерев'яного частоколу навколо житла свідчить про турботу про безпеку.

Хоча після занедбання Валу Антоніна на початку II ст. н. е. поблизу не було римських фортів, римський похідний табір I ст. н. е., розташований за два кілометри на південний захід, вказує на історію військової активності в цій місцевості. Це свідчить про те, що конфлікти між бриттами та римськими військами могли відбуватися спорадично, оскільки Рим прагнув зберегти контроль над своїми північними територіями.

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Додаткові знахідки на цьому місці свідчать про довгу історію заселення. Археологи виявили більш ранню круглу споруду, датовану VII століттям до нашої ери, що передувала римській Британії на кілька століть. Ще давніші докази включають кераміку епохи неоліту і залишки великого дерев'яного монумента, побудованого між 3700 і 3500 роками до н. е., що вказує на значення плато як місця поселення і ритуальної діяльності впродовж тисячоліть.

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