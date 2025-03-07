Вызывает вопросы: в Шотландии нашли артефакт римской эпохи (фото)

Во время археологических исследований на территории ликеро-водочного завода William Grant & Sons Girvan Distillery, археологи обнаружили римскую брошь II века н. э. Обнаружение этого артефакта удивило исследователей, которые не знают, как он туда попал.

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В Шотландии археологи нашли редкую брошь римской эпохи на городище железного века, которое датируется II веком нашей эры. Открытие, сделанное во время раскопок в Южном Эршире, позволяет предположить, что брошь могла быть частью ритуального захоронения, пишет Arkeonews.

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Раскопки состоялись в 2020 году на ликеро-водочном заводе William Grant & Sons Girvan Distillery, где исследователи из GUARD Archaeology обнаружили остатки поселения железного века. Среди находок — хорошо сохранившийся деревянный круглый дом, обнесенный крепким деревянным частоколом и въездом с воротами, что свидетельствует о жилье высокого статуса.

Во время исследования археологи обнаружили эмалированную бронзовую брошь в фундаментной траншее частокола. Брошь, определенно римского дизайна, выделяется как единственный римский артефакт, найденный на этом месте, что вызывает вопросы о том, как она туда попала.

Джордан Барбур, соавтор отчета о раскопках, отметил, что такие броши, датированные концом II века нашей эры, часто находили вдоль границ Римской империи, особенно в таких регионах, как Восточная Галлия, Швейцария и Рейнская область. Эти предметы обычно ассоциировались с римскими военными, что позволяет предположить, что брошь могла попасть на север от Адрианова вала вместе с солдатом, который находился на самой северной границе империи.

Исследователи из GUARD Archaeology обнаружили остатки поселения железного века Фото: GUARD Archaeology

Хотя точная причина ее размещения во рву с частоколом остается неопределенной, Барбур отметил, что ритуальные захоронения были распространены в различных культурах и часто имели целью обеспечить защиту домохозяйств. Он также предположил, что брошь могла попасть на это место в результате неформального обмена между местными жителями и римскими солдатами или быть захваченной как военный трофей.

Поселение, известное как городище Керраг, было расположено на скалистом плато с крутым северным уступом, что обеспечивало естественное оборонительное преимущество. Наличие прочного деревянного частокола вокруг жилища свидетельствует о заботе о безопасности.

Хотя после заброшенного Вала Антонина в начале II в. н. э. поблизости не было римских фортов, римский походный лагерь I в. н. э., расположенный в двух километрах к юго-западу, указывает на историю военной активности в этой местности. Это свидетельствует о том, что конфликты между бриттами и римскими войсками могли происходить спорадически, поскольку Рим стремился сохранить контроль над своими северными территориями.

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Дополнительные находки на этом месте свидетельствуют о долгой истории заселения. Археологи обнаружили более раннее круглое сооружение, датируемое VII веком до нашей эры, предшествовавшее римской Британии на несколько веков. Еще более древние доказательства включают керамику эпохи неолита и остатки большого деревянного монумента, построенного между 3700 и 3500 годами до н. э., что указывает на значение плато как места поселения и ритуальной деятельности на протяжении тысячелетий.

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