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Технологии и наука

Сокровище римской эпохи: в Норфолке обнаружили древние монеты с помощью металлоискателя (фото)

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Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council | Поисковики нашли клад монет, изготовленных между 57 г. до н. э. и 176 г. н. э.

Поисковики нашли клад монет, изготовленных между 57 г. до н. э. и 176 г. н. э. Сейчас коллекцию проверяют, чтобы определить, может ли находка официально считаться "сокровищем".

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На востоке Англии поисковики обнаружили коллекцию римских серебряных монет с изображением императоров и их жен. Сокровище, обнаруженное вблизи деревни Бартон Бендиш в графстве Норфолк, состоит из 16 римских денариев, датированных периодом от поздней Римской республики до правления Марка Аврелия во II веке н. э., пишет Live Science.

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Среди самых известных фигур, изображенных на монетах, — Марк Аврелий, римский император, известный своим философским трудом "Наедине с собой". Его жена, Фаустина II, также изображена на одной из монет.

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На востоке Англии поисковики обнаружили коллекцию римских серебряных монет с изображением императоров и их жен
Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Адриан Марсден, эксперт по нумизматике Службы исторической среды Норфолка, отметил, что клад обнаружили примерно в 16 км к югу от Кингс-Линна. По его оценкам, монеты, хоть и ценные, но в древности не составили бы целого состояния.

Открытие сделали в 2023 году, а официально о нем сообщили местным властям в марте 2024 года. Сейчас коллекция проверяется, чтобы определить, может ли она считаться "сокровищем" согласно английскому законодательству, которое применяется к артефактам, содержащим не менее 10% золота или серебра и имеющим возраст 300 лет и более. Если это подтвердят, монеты могут передать в музей с выплатой компенсации тем, кто был причастен к находке.

Римский Норфолк был важной частью истории Британии, с большими виллами и ключевой римской дорогой, которая способствовала торговле и сельскому хозяйству. Эксперты считают, что сокровище закопали, чтобы сохранить, что было распространенной практикой в эпоху отсутствия банковских учреждений.

Анализ показывает, что монеты изготовили между 57 г. до н. э. и 176 г. н. э. — в период, когда римская валюта сохраняла стабильность. В отличие от сокровищ времен экономического упадка, которые обычно состоят из монет одной эпохи, эта коллекция содержит монеты двух веков, что свидетельствует о постоянном содержании серебра с течением времени.

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В то время денарий содержал серебро, стоимость которого примерно равнялась его покупательной способности — система, известная как "нефидуциарная" валюта.

В противоположность этому, современные монеты имеют значительно меньшую внутреннюю стоимость, зато полагаясь на государственную поддержку. Эта находка не только дает представление о древних экономических практиках, но и подчеркивает длительное присутствие римского влияния в прошлом Британии.

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