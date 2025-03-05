Скарб римської епохи: у Норфолку виявили стародавні монети за допомогою металошукача (фото)

Пошуковці знайшли скарб монет, виготовлених між 57 р. до н. е. та 176 р. н. е. Зараз колекцію перевіряють, щоб визначити, чи може знахідка офіційно вважатися "скарбом".

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На сході Англії пошуковці виявили колекцію римських срібних монет із зображенням імператорів та їхніх дружин. Скарб, виявлений поблизу села Бартон Бендіш у графстві Норфолк, складається з 16 римських денаріїв, датованих періодом від пізньої Римської республіки до правління Марка Аврелія у II столітті н. е., пише Live Science.

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Серед найвідоміших постатей, зображених на монетах, — Марк Аврелій, римський імператор, відомий своєю філософською працею "Наодинці з собою". Його дружина, Фаустина II, також зображена на одній із монет.

На сході Англії пошуковці виявили колекцію римських срібних монет із зображенням імператорів та їхніх дружин Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Адріан Марсден, експерт із нумізматики Служби історичного середовища Норфолка, зазначив, що скарб виявили приблизно за 16 км на південь від Кінгс-Лінна. За його оцінками, монети, хоч і цінні, але в давнину не становили б цілого статку.

Відкриття зробили у 2023 році, а офіційно про нього повідомили місцевій владі у березні 2024 року. Зараз колекція перевіряється, щоб визначити, чи може вона вважатися "скарбом" згідно з англійським законодавством, яке застосовується до артефактів, що містять щонайменше 10% золота або срібла і мають вік 300 років і більше. Якщо це підтвердять, монети можуть передати до музею з виплатою компенсації тим, хто був причетний до знахідки.

Римський Норфолк був важливою частиною історії Британії, з великими віллами і ключовою римською дорогою, яка сприяла торгівлі та сільському господарству. Експерти вважають, що скарб закопали, щоб зберегти, що було поширеною практикою в епоху відсутності банківських установ.

Аналіз показує, що монети виготовили між 57 р. до н. е. та 176 р. н. е. — у період, коли римська валюта зберігала стабільність. На відміну від скарбів часів економічного занепаду, які зазвичай складаються з монет однієї епохи, ця колекція містить монети двох століть, що свідчить про постійний вміст срібла з плином часу.

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У той час денарій містив срібло, вартість якого приблизно дорівнювала його купівельній спроможності — система, відома як "нефідуціарна" валюта.

На противагу цьому, сучасні монети мають значно меншу внутрішню вартість, натомість покладаючись на державну підтримку. Ця знахідка не лише дає уявлення про давні економічні практики, але й підкреслює тривалу присутність римського впливу в минулому Британії.

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