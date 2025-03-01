Датуються неолітом: хорватські вчені знайшли древні артефакти на острові Щедро (фото)

Під час досліджень на острові Щедро археологи виявили численні артефакти, зокрема знаряддя праці та кераміку, яким близько 7000 тисяч років. Це відкриття вказує на існування невідомих раніше морських шляхів, в яких острів відігравав ключову роль.

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Нещодавні розкопки на острові Щедро, розташованому на південь від Хвару, Хорватія, дозволили по-новому поглянути на доісторичне минуле острова. Дослідники, які працюють у печері Ратіна, виявили докази людської діяльності, що датуються пізнім неолітом. Це дозволило відсунути час заселення острова майже на 3000 років раніше, ніж досі вважалося, пише Arkeonews.

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Археолог Грга Новак вперше задокументував ознаки проживання в печері Ратіна в 1923 році, виявивши фрагменти кераміки залізного віку. Однак нещодавні розкопки під керівництвом Кантароса Ду у співпраці з Асоціацією друзів острова Щедра та муніципалітетом Єлси змінили історичні інтерпретації.

Археолог Грга Новак вперше задокументував ознаки проживання в печері Ратіна в 1923 році Фото: Friends of Šćedro Island

У результаті розкопок дослідники знайшли 250 керамічних черепків, 97 фрагментів кісток тварин, 109 черепашок і морських равликів, а також чотири крем'яних знаряддя. Зразки деревного вугілля, зібрані з місця розкопок, проходять радіовуглецевий аналіз для встановлення точних дат.

Серед найголовніших знахідок — фрагменти кераміки, 67 з яких мають виразні ознаки напівсферичних мисок. Ці посудини, прикрашені геометричними візерунками та кільцеподібними обідками, відповідають культурі Хвар, яка існувала між 5000 та 4300 роками до нашої ери.

Під час досліджень на острові Щедро, Хорватія, археологи виявили численні артефакти, зокрема знаряддя праці та кераміку, яким близько 7000 тисяч років Фото: Friends of Šćedro Island

Ця доісторична група, відома своєю самобутньою керамікою, кам'яними знаряддями праці та ранніми сільськогосподарськими практиками, відігравала ключову роль у торгівельних мережах східної Адріатики. Керамічні вироби, знайдені в печері Ратіна, дуже схожі на вироби з печер Грапчева на Хварі, що свідчить про зв'язки між доісторичними поселеннями в цьому регіоні.

Серед найголовніших знахідок — фрагменти кераміки, 67 з яких мають виразні ознаки напівсферичних мисок. Фото: Friends of Šćedro Island

Аналіз артефактів свідчить про те, що кам'яні та крем'яні знаряддя праці походять з інших островів Адріатики та материкових районів, що вказує на морські торгівельні шляхи, які з'єднували Хвар, Корчулу, Пелешац та інші регіони.

Розташування Щедро вздовж важливих морських шляхів, ймовірно, зробило його ключовим місцем для доісторичної комунікації та торгівлі. Отримані дані дозволяють припустити, що печера Ратіна була або постійним поселенням, або сезонним притулком.

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Теперішні дослідження розширять розкопки на навколишнє плато — територію, яка може надати додаткові докази доісторичного життя. Майбутні дослідження також можуть пролити світло на пізню фазу Хвар-Накованської культури, яка залишається погано задокументованою.

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