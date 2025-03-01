За 1000 кілометрів від Стоунгенджа: данські археологи виявили таємниче коло

У Данії дослідники виявили неолітичну пам’ятку, яка може бути пов’язана з культурою дзвоноподібних келихів. Ця споруда виявилася схожою на англійські генджі, розташовані майже за 1000 кілометрів від неї.

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Археологи в Данії виявили 4000-річну пам'ятку, який має разючу схожість з англійською пам'яткою. Стародавню споруду виявили під час будівництва нового житлового масиву в місті Аарс на північному сході Ютландії, пише Heritage Daily.

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Під час перших розкопок дослідники виявили докази поселення бронзового віку та поховання високопоставленої особи з бронзовим мечем. Розширюючи ділянку розкопок, вони виявили овальний об'єкт діаметром близько 30 метрів, на якому по колу було розташовано 45 дерев'яних стовпів, кожен з яких знаходився на відстані приблизно двох метрів один від одного.

Експерти відзначають, що пам'ятник разюче схожий на Вудхендж, неолітичне дерев'яне коло класу II, розташоване в межах об'єкта Всесвітньої спадщини Стоунгендж у графстві Вілтшир, Англія. Дослідники вважають, що данська пам'ятка пов'язана з європейською культурою дзвоноподібних келихів, відомою своїми характерними посудинами для пиття.

Сідсел Волін, куратор музею Вестхіммерланд, прокоментував знахідку, відзначивши її значущість та розмір: "На Борнхольмі знайшли кілька невеликих дерев'яних кіл, які вважалися храмами сонця через велику кількість знайдених там кам'яних сонячних дисків. Наскільки мені відомо, це перше коло такого розміру, яке ми можемо вивчити належним чином".

Зараз дослідники з'ясовують, чи було в пам'ятника менше коло, аналогічне як у британських генджів. Аналіз розташування пам'ятника також виявив схожість зі Стоунгенджем і Вудгенджем, що свідчить про спільний світогляд давніх будівничих Англії та Данії, попри майже 1000 кілометрів відстані між ними.

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Це відкриття дає цінне уявлення про культурні та церемоніальні практики європейської культури дзвоноподібних келихів. Воно також висвітлює можливі зв'язки між віддаленими спільнотами, пропонуючи глибше розуміння доісторичних суспільств.

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