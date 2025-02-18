Виготовлені з позаземного матеріалу: вчені виявили найбільшу колекцію незвичайних прикрас (фото)

Дослідники виявили, що деякі артефакти залізного віку, виявлені на стародавніх кладовищах Ченстохова, виготовлені з метеоритного заліза. Археологи зазначають, що ці предмети виготовили з одного метеорита, а не з різних джерел.

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Дослідники визначили, що артефакти, виявлені в похованнях раннього залізного віку в Польщі, виготовлені з метеоритного заліза. Вчені виявили позаземний метал в артефактах з кладовищ Ченстохова-Ракув і Ченстохова-Мірув, пише Mirror.

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Експерти припускають, що ці артефакти, а саме три браслети, кільце на щиколотку та шпилька, утворюють одну з найбільших відомих колекцій артефактів з метеоритного заліза, знайдених на одному археологічному об'єкті. Дослідники дійшли висновку, що ці предмети, найімовірніше, виготовлені з одного метеорита, а не з різних джерел.

Це відкриття є особливо важливим, оскільки вказує на те, що тогочасна спільнота мала уявлення про обробку заліза. Дослідники відзначають, що метеоритне залізо втратило високу символічну цінність, яку воно колись мало в бронзовому віці, до появи виплавки заліза.

Три браслети, кільце на щиколотку та шпилька, утворюють одну з найбільших відомих колекцій артефактів з метеоритного заліза Фото: Jambon et al. (2025)

Учені також припускають, що метеоритне залізо навмисно використовували для створення специфічних візерунків у ювелірних виробах, що майже на тисячу років випередило розвиток таких передових матеріалів, як булат і дамаська сталь.

Присутність метеоритного заліза, змішаного з виплавленим залізом, стала несподіваною знахідкою. На думку вчених, це свідчить про те, що замість того, щоб розглядати його як рідкісний матеріал, його просто використовували як практичний ресурс, ймовірно, з естетичною метою.

Для визначення елементного складу артефактів використали передові аналітичні методи, зокрема портативну рентгенівську флуоресценцію (p-XRF), сканувальну електронну мікроскопію (SEM) з енергодисперсійною спектроскопією (EDS), а також рентгенівську мікротомографію.

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Доктор Альберт Жамбон зазначив, що метою дослідження було простежити витоки виплавки заліза. Він пояснив, що розуміння того, коли та де вперше з'явилася така форма оброблення металу, вимагає розрізнення метеоритного і плавленого заліза в археологічних знахідках.

Раніше Фокус писав про розкопки на острові Файкала, Кувейт. Дослідники виявили древні споруди, яким близько 2000 років.

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