Острів секретів: археологи розкопали стародавні споруди елліністичного періоду (фото)

Учені виявили стародавні споруди та численні артефакти, що стали цінним джерелом інформації про древніх жителів.

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Археологи розкопали стародавню споруду на острові Файлака, Кувейт, що датується приблизно 2300 роками елліністичного періоду. Розкопки, які проводила кувейтсько-італійська команда в Аль-Курайнії, виявили подвір'я і будівлю, що проливає нове світло на історичне значення острова, пише Arkeonews.

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Місцевість Аль-Курайнія, розташована на півночі острова Файлака, давно відома своєю багатошаровою історією, що зберігає сліди проживання від доісламських часів до раннього та пізнього ісламського періодів.

Нещодавні розкопки виявили кам'яні фундаменти, внутрішню стіну і вхід, що веде до кімнати з оштукатуреними стінами і фрагментами кераміки, яким понад 2 000 років.

Виявлення глиняного посуду та печей надає цінну інформацію про повсякденне життя поселення Фото: KUNA

Мохаммад бін Редха, виконувач обов'язків помічника Генерального секретаря Національної ради з питань культури, мистецтв і літератури (NCCAL) у справах старожитностей і музеїв розповів, що найдавніші шари на цьому місці датуються III і II століттями до нашої ери, що посилює його значення як одного з найбільших археологічних об'єктів на острові.

Це дослідження є частиною постійної співпраці між NCCAL та Університетом Перуджі в Італії під керівництвом доктора Андреа Де Мікелі. Теперішні зусилля спрямовані на розширення співпраці з такими установами, як Кувейтський університет та міжнародними лабораторіями для проведення передових аналізів матеріалів, включаючи дослідження складу гіпсу та глини у виробництві гончарних виробів.

Доктор Хассан Ашканані, професор археології та антропології Кувейтського університету, наголосив на важливості цього відкриття. Він зазначив, що в той час як минулі знахідки елліністичного періоду були зосереджені в південно-західній частині острова, нещодавно виявлені структури на півночі свідчать про широку елліністичну присутність.

Це означає, що Аль-Курайнія могла бути не лише як поселення, але і як стратегічний об'єкт, що потенційно міг слугувати портом або адміністративним центром.

Забігаючи наперед, доктор Де Мікелі окреслив плани на сезон розкопок 2025 року, зосередившись на західному секторі Аль-Курайнії, території, що передує ісламському періоду.

Попередні дослідження з 2014 по 2020 рік виявили численні споруди, зокрема ранньоісламські житла VIII століття нашої ери. Висновки вказують на те, що місце покинули в IX столітті, але знову заселили наприкінці XVIII століття, і проживання на ньому тривало до початку XX століття.

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Виявлення глиняного посуду та печей надає цінну інформацію про повсякденне життя поселення. Простягаючись приблизно на 500 метрів уздовж берегової лінії і на 250 метрів углиб острова, це місце містить різноманітні архітектурні руїни, побудовані з вапняку, глиняної цегли і кераміки, що ще більше підтверджує його значення як одного з найбільших археологічних об'єктів на острові Файлака.

Раніше Фокус писав про унікальний фонтан кінця XIX століття, який виявили у фортеці Наполеона.