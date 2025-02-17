У фортеці Наполеона виявили унікальний фонтан кінця XIX століття (фото)

Неподалік від Модлинської фортеці в Польщі, збудованої за вказівкою Наполеона Бонапарта, виявили фонтан XIX століття. На думку дослідників, знахідка могла бути частиною тимчасового військового табору.

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Під час дорожніх робіт на національній дорозі №7 між Чосноувом і Модліном будівельники в Закрочимі, Польща, виявили незвичайний фонтан у формі конюшини. Знахідка, розташована на уступі з видом на річку Вісла, викликала інтерес через своє невідоме походження, пише Heritage Daily.

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Археологи, які вивчають споруду, вважають, що вона датується кінцем XIX або початком XX століття. Побудований з уламків цегли, скріплених білим вапняним розчином, фонтан має виразний дизайн, натхненний марокканським стилем. Залишки металевої труби в його центрі вказують на те, що колись він функціонував як водограй.

Побудований з уламків цегли, скріплених білим вапняним розчином, фонтан має виразний дизайн Фото: GDDKiA

Експерти зазначають, що впродовж XIX століття неомавританська архітектура під впливом романтичного орієнталізму стала популярною в Європі. У Польщі цей стиль часто зустрічався у будівництві синагог, що відображало ширший культурний обмін між польськими та марокканськими митцями.

За словами Малгожати Тарновської, представниці варшавського відділення Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей, фонтан міг бути частиною тимчасового військовим табором, пов'язаного з розташованою неподалік Модлинською фортецею.

Фортеця, збудована за наказом Наполеона Бонапарта під час наполеонівських воєн, пізніше, у XIX столітті, перейшла під контроль Російської імперії. Тарновська пояснила, що під час модернізації між 1894 і 1900 роками багато цегляних елементів фортеці замінили на бетонні. Вона припустила, що матеріали з цієї реконструкції могли бути використані для будівництва фонтану.

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Відкриття додає ще один шар до історії регіону, висвітлюючи архітектурні впливи та військові зв'язки, які формували його розвиток. Подальші дослідження можуть дати більше інформації про призначення споруди та історичний контекст, в якому вона була збудована.

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