Врятували від незаконного будівництва: на півдні Італії знайшли 19 древніх гробниць (фото)

Через розслідування щодо незаконного будівництва в Італії археологи виявили 19 древніх гробниць. Всередині вчені знайшли численні артефакти, які свідчать про високий статус померлих.

Related video

На півдні Італії, в регіоні Кампанія, археологи виявили місце поховання з дев'ятнадцятьма стародавніми гробницями. Відкриття, зроблене під час заходів із захисту культурної спадщини, дозволило розкопати артефакти та поховальні речі, які проливають світло на історичне значення цієї місцевості, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

5 лютого офіційні особи поділилися результатами масштабного розслідування, проведеного спільно з прокуратурою Лагонегро та підрозділом карабінерів Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, яке стало наслідком несанкціонованого будівництва, виявленого в Падуї.

Всередині вчені знайшли численні артефакти, які свідчать про високий статус померлих Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio of Salerno e Avellino

Минулого літа з'явилися повідомлення про незаконне будівництво в Контрада Чічіреллі, де зводилася стайня. Ці дії призвели до пошкодження стародавнього поховання. Влада забезпечила охорону місця і, працюючи з експертами, розпочала термінові розкопки, щоб зберегти постраждалі останки.

Археологічні розкопки виявили дев'ятнадцять гробниць. Ці поховання мали ліжка і стіни, зроблені з тегули, з тим же керамічним матеріалом, що утворював двосхилий дах. У деяких випадках люди були поховані безпосередньо у висічених у землі ямах, позначених великим каменем у верхній частині.

Кілька могил містили поховальні приношення, зокрема чорнолощену кераміку і вази, прикрашені зображеннями жіночих фігур. Ці артефакти пов'язані з майстернями в Луканії, зокрема у Валло-ді-Діано. Деякі вази виявили за межами поховань, що може свідчити про післяпоховальні ритуали. Експерти датують місце знахідки другою половиною IV століття до нашої ери.

Серед найбільш значущих знахідок — могила № 64, в якій знаходилася колекція чорнолощених ваз і невеликий горщик. Усередині горщика археологи виявили срібну монету діобол, викарбувану в Таренті між 380 і 325 роками до нашої ери. На одній стороні монети зображена богиня Афіна, а на іншій — Геракл, який бореться з Немейським левом.

Важливо

Приховані впродовж століть: в Італії археологи розкопали невідомі гробниці етрусків (фото)

Ще одна примітна деталь з'явилася на могильній плиті, на якій вигравірувано чоловіка верхи на коні. Вершник у шоломі підіймає одну руку, ніби готуючись кинути списа. Це зображення дозволяє припустити, що ця людина могла бути воїном зі значним статусом.

В іншому похованні дослідники виявили набір чорноглазурованих і червонофігурних ваз, зокрема кратер — вазу, часто пов'язану з ритуалами симпозіуму — прикрашений зображеннями жінок. Поряд з цією керамікою знаходилися залізний ніж, бронзовий пояс, який носив небіжчик, кілька металевих вертелів, підставки для вогнищ і свинцевий канделябр.

Розташування та характеристики поховань вказують на можливий зв'язок з давнім поселенням або сільськогосподарською громадою.

Раніше Фокус писав про втрачені праці Великого геометра. Дослідники вважають, що в арабському манускрипті з колекції Лейденського університету в Нідерландах збереглися дві книги Аполлонія.

А також ми розповідали про єдине із семи чудес Стародавнього світу, яке досі не знайшли.