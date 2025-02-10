Спасли от незаконного строительства: на юге Италии нашли 19 древних гробниц (фото)

Из-за расследования относительно незаконного строительства в Италии археологи обнаружили 19 древних гробниц. Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, которые свидетельствуют о высоком статусе умерших.

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На юге Италии, в регионе Кампания, археологи обнаружили место захоронения с девятнадцатью древними гробницами. Открытие, сделанное во время мероприятий по защите культурного наследия, позволило раскопать артефакты и погребальные вещи, которые проливают свет на историческое значение этой местности, пишет Arkeonews.

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5 февраля официальные лица поделились результатами масштабного расследования, проведенного совместно с прокуратурой Лагонегро и подразделением карабинеров Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, которое стало следствием несанкционированного строительства, обнаруженного в Падуе.

Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, свидетельствующие о высоком статусе умерших Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio of Salerno e Avellino

Прошлым летом появились сообщения о незаконном строительстве в Контрада Чичирелли, где возводилась конюшня. Эти действия привели к повреждению древнего захоронения. Власти обеспечили охрану места и, работая с экспертами, начали срочные раскопки, чтобы сохранить пострадавшие останки.

Археологические раскопки обнаружили девятнадцать гробниц. Эти захоронения имели кровати и стены, сделанные из тегулы, с тем же керамическим материалом, который образовывал двускатную крышу. В некоторых случаях люди были похоронены непосредственно в высеченных в земле ямах, обозначенных большим камнем в верхней части.

Несколько могил содержали погребальные приношения, в частности чернолощеную керамику и вазы, украшенные изображениями женских фигур. Эти артефакты связаны с мастерскими в Лукании, в частности в Валло-ди-Диано. Некоторые вазы обнаружили за пределами захоронений, что может свидетельствовать о погребальных ритуалах. Эксперты датируют место находки второй половиной IV века до нашей эры.

Среди наиболее значимых находок — могила № 64, в которой находилась коллекция чернолощеных ваз и небольшой горшок. Внутри горшка археологи обнаружили серебряную монету диобол, отчеканенную в Таренте между 380 и 325 годами до нашей эры. На одной стороне монеты изображена богиня Афина, а на другой — Геракл, сражающийся с Немейским львом.

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Еще одна примечательная деталь появилась на могильной плите, на которой выгравирован мужчина верхом на лошади. Всадник в шлеме поднимает одну руку, будто готовясь бросить копье. Это изображение позволяет предположить, что этот человек мог быть воином со значительным статусом.

В другом захоронении исследователи обнаружили набор черноглазурованных и краснофигурных ваз, в частности кратер — вазу, часто связанную с ритуалами симпозиума — украшенный изображениями женщин. Наряду с этой керамикой находились железный нож, бронзовый пояс, который носил покойник, несколько металлических вертелов, подставки для костров и свинцовый канделябр.

Расположение и характеристики захоронений указывают на возможную связь с древним поселением или сельскохозяйственной общиной.

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