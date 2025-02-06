Так и не нашли: где на самом деле спрятаны Висячие сады Семирамиды

Висячие сады Семирамиды — единственное из семи чудес Древнего мира, которое до сих пор не нашли. Хотя традиционно считается, что они расположены в Вавилоне, однако не все ученые с этим согласны.

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Из семи чудес Древнего мира до наших дней сохранилось лишь одно: Великая пирамида Гизы в Египте. Хотя историки и археологи определили местонахождение шести из этих легендарных памятников, Висячие сады Семирамиды остаются неуловимыми, пишет IFLScience.

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Согласно общепринятым версиям, сады построены в VI веке до н. э. во времена правления царя Навуходоносора II, второго правителя Неовавилонской империи. Говорят, что помимо демонстрации великолепия империи, царь приказал построить сады в качестве подарка своей жене, которая тосковала по зелени своей родины.

В описаниях говорится о грандиозном террасном сооружении, наполненном разнообразными растениями и деревьями, привезенными со всей империи. В свое время это было бы захватывающее зрелище, беспрецедентное по масштабу и дизайну. Однако, никаких физических доказательств существования садов никогда не находили, а все рассказы происходят от древних текстов, многие из которых — ненадежные.

Еще большей загадочности добавляет то, что ключевые исторические источники не упоминают о них. Геродот, греческий историк, который подробно задокументировал Вавилон в V веке до нашей эры, не упоминает о садах, как и некоторые другие ученые того периода.

Другое отличие — география. В то время как другие шесть Чудес были расположены вблизи Средиземного моря, Вавилон находился в глубине Месопотамии, что затрудняло для древних писателей посещение и проверку его достопримечательностей.

Несмотря на это, большинство историков сходятся во мнении, что если сады действительно существовали, то они были расположены в Вавилоне, древнем городе на территории современного Ирака, к югу от Багдада.

Между 1899 и 1917 годами немецкий археолог Роберт Кольдевей проводил масштабные раскопки на этом месте и обнаружил арочную конструкцию внутри Южного дворца. Он предположил, что это был фундамент легендарных садов, ссылаясь на толстые стены, способные выдержать массивную конструкцию, и развитую систему орошения, предназначенную для поддержания пышной растительности.

Современные исследователи в значительной степени отрицают утверждение Кольдевея, предполагая, что это сооружение было складом. Раскопки, проводившиеся в течение XX века, не дали никаких достоверных доказательств существования большого сада.

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Альтернативная теория предполагает, что садов в Вавилоне вообще никогда не было. Стефани Далли, исследовательница ассириологии, представила исследование, свидетельствующее о том, что они были построены в Ниневии, городе на севере Месопотамии, ассирийским царем Сеннахерибом.

Ее анализ клинописных текстов описывает большие орошаемые сады, акведуки и усовершенствованную систему подъема воды. Теория предполагает, что историческая путаница возникла после того, как Ассирия завоевала Вавилон в 689 году до н. э., в результате чего Ниневию начали называть "Новым Вавилоном".

Хотя эта гипотеза предлагает убедительную альтернативу, никаких физических остатков садов не было найдено, поэтому их существование остается одной из самых длительных загадок истории.

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