Нашли там, где никто не ждал: археологи раскопали римский шлем в Дании (фото)

Во время раскопок в Дании археологи обнаружили древние артефакты, которые принадлежали влиятельному правителю. Среди самых интересных находок — римский шлем IV века н. э., что делает открытие уникальным.

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В Дании археологи обнаружили большую коллекцию оружия, доспехов и артефактов, похороненных примерно 1 500 лет назад. Среди самых удивительных находок — остатки римского шлема, а также хорошо сохранившаяся кольчужная рубашка и другие ценные предметы, пишет Arkeonews.

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Открытие произошло в Льоснинг Сондермарк, вблизи Хеденстеда, во время раскопок, проводившихся в рамках подготовки к расширению автомагистрали.

Исследователи раскопали большое захоронение, содержащее достаточно оружия, чтобы вооружить небольшой отряд, что позволяет предположить, что похороненный здесь человек имел значительное влияние. Наличие кольчуги и другого военного снаряжения указывает на связь с элитными воинскими традициями железного века.

Исследователи раскопали большое захоронение Фото: Vejle Museums

Среди самых необычных находок — две железные пластины, каждая размером примерно с человеческую ладонь. Рентгеновское исследование показало, что они являются компонентами римского гребенчатого шлема, в частности, шейного щитка и декорированного щечного щитка.

Эти шлемы, распространенные в Римской империи IV века, чрезвычайно редки в южной Скандинавии. Немногочисленные известные примеры были найдены в Шлезвиге, на юге Швеции, и на Готланде, что делает это открытие особенно значимым.

Еще одна находка — кольчужная рубашка — одна из немногих, найденных в этом регионе. Особенностью этой находки является то, что ее обнаружили в пределах поселения, а не на месте захоронения или в болоте. Изготовление кольчуги требовало мастерства, значительных ресурсов и большого количества труда, а это значит, что такие доспехи принадлежали воинам высокого ранга в обществе.

На месте раскопок также раскопали фрагменты двух бронзовых шейных колец, напоминающих узоры на золотых брактеатах из Винделевского клада. В скандинавской культуре эти артефакты символизировали власть и верность, часто изображаясь в римских образах. Наличие этих украшений, вместе с оружием, конским снаряжением и другими артефактами, позволяет предположить, что это место было церемониальным хранилищем, связанным с элитным лидером.

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Начиная с 8 февраля 2025 года, отдельные артефакты из этой находки, в том числе фрагменты римского шлема, будут выставлены в Музее культуры в Вейле, предлагая посетителям редкий шанс заглянуть в древнее прошлое Дании.

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