Изображает реальное лицо: тайна древнейшего портрета человека раскрыта (фото)

Ученые обнаружили, что древняя фигурка из мамонтовой кости изображает реальную женщину. Этот артефакт обнаружили на территории палеолитического поселения Дольни-Вестонице, которое называют "Помпеями каменного века".

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В 1920-х годах археологи раскопали 26000-летний артефакт из мамонтовой кости на доисторическом месте в Чешской Республике. Эта небольшая резьба, размером 4,8 см в высоту и 2,4 см в ширину, считается древнейшим известным портретом человека, пишет Live Science.

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Скульптура изображает человеческое лицо с четкими чертами, в частности выгравированы глаза, ямочка на подбородке, а также ярко выраженные нос и рот.

Некоторые исследователи предполагают, что фигура может быть покрыта головным убором или иметь уложенные волосы. В отличие от других фигурок из этого места, таких как Вестоницкая Венера, эта резная фигурка, похоже, представляет конкретное лицо.

Скульптура изображает человеческое лицо с четкими чертами Фото: Википедия

Поселение Дольни-Вестонице, расположенное у южной границы Чешской Республики, когда-то было домом для группы охотников на мамонтов в период верхнего палеолита. Раскопки последнего века обнаружили большую коллекцию артефактов, среди которых каменные орудия труда, керамика и костяные предметы.

Из-за богатства археологических находок эту местность иногда называют "Помпеями каменного века". В 1949 году исследователи обнаружили захоронение женщины среднего возраста, украшенное красной охрой и лисьими зубами.

Ее череп имел асимметричные черты, вероятно, в результате травмы, полученной в раннем возрасте. Судебно-медицинская реконструкция ее лица в 2018 году выявила поразительное сходство с найденным артефактом, левый глаз которого меньше правого.

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Дольни-Вестонице отличается своими артефактами позднеграветского периода (29 000-24 000 лет до н. э.), в частности одними из древнейших гончарных изделий, когда-либо найденных.

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