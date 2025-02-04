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Технології та наука

Зображає реальну особу: таємницю найдревнішого портрета людини розкрито (фото)

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Фото: Вікіпедія | Учені виявили, що древня фігурка з мамонтової кістки зображає реальну жінку

Учені виявили, що древня фігурка з мамонтової кістки зображає реальну жінку. Цей артефакт виявили на території палеолітичного поселення Дольні-Вестоніце, яке називають "Помпеями кам'яного віку".

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У 1920-х роках археологи розкопали 26000-літній артефакт з мамонтової кістки на доісторичному місці в Чеській Республіці. Це невелике різьблення, розміром 4,8 см у висоту і 2,4 см у ширину, вважається найдавнішим відомим портретом людини, пише Live Science.

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Скульптура зображує людське обличчя з чіткими рисами, зокрема викарбувані очі, ямочку на підборідді, а також яскраво виражені ніс і рот.

Деякі дослідники припускають, що фігура може бути вкрита головним убором або мати укладене волосся. На відміну від інших фігурок з цього місця, таких як Вестоницька Венера, ця різьблена фігурка, схоже, представляє конкретну особу.

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Скульптура зображує людське обличчя з чіткими рисами
Фото: Вікіпедія

Поселення Дольні-Вестоніце, розташоване біля південного кордону Чеської Республіки, колись було домом для групи мисливців на мамонтів у період верхнього палеоліту. Розкопки останнього століття виявили велику колекцію артефактів, серед яких кам'яні знаряддя праці, кераміка та кістяні предмети.

Через багатство археологічних знахідок цю місцевість іноді називають "Помпеями кам'яного віку". У 1949 році дослідники виявили поховання жінки середнього віку, прикрашене червоною охрою та лисячими зубами.

Її череп мав асиметричні риси, ймовірно, внаслідок травми, отриманої в ранньому віці. Судово-медична реконструкція її обличчя у 2018 році виявила разючу схожість зі знайденим артефактом, ліве око якого менше за праве.

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Дольні-Вестоніце вирізняється своїми артефактами пізньограветського періоду (29 000-24 000 років до н. е.), зокрема одними з найдавніших гончарних виробів, коли-небудь знайдених.

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