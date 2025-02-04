Вирізьблені не чоловіком: вчені дослідили найдавніший рунічний камінь у світі (фото)

Стародавній рунічний камінь, що датується періодом між 50 рр. до н. е. та 275 рр. н. е. став джерелом несподіваних відкриттів. Вчені вважають, що руни на артефакті вирізьбила жінка.

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Найдавніший рунічний камінь, знайдений у Норвегії, розкрив нову деталь своєї історії. Деякі з написів вказують на те, що автором рун могла бути жінка. Це дає несподіваний погляд на культуру раннього використання рун, пише IFLScience.

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Руни, давньогерманська писемність, поширена в Скандинавії та інших частинах Північної Європи до того, як там з'явився латинський алфавіт. Хоча вікінги прийняли пізнішу версію письма, відому як молодший футарк, ранні приклади написані старшим футарком, який досі не до кінця вивчений.

Це відкриття передує попереднім відомим прикладам, знайденим на кістяному гребінці та залізному ножі в Данії, датованим серединою II століття нашої ери.

Найдавніший рунічний камінь, знайдений у Норвегії, розкрив нову деталь своєї історії Фото: George Alexis Pantos / Kristel Zilmer

Розвиток рунічного письма та його використання на камені довгий час було важко простежити через рідкісність датованих рунічних написів на камені. Однак команда дослідників археологічної пам'ятки Свінгеруд в Холе, Норвегія, виявила в кількох могилах фрагменти пісковику з нерозпізнаваними позначками.

Зібравши ці фрагменти разом, вони визначили, що вони належали до однієї оригінальної плити, розбитої на частини і розкиданої по всьому похованню. Датування людських останків підтвердило, що ці поховання належать до періоду римського залізного віку.

Позначки на камені є сумішшю рун, які можна ідентифікувати, та більш орнаментальних або стилізованих написів. Дослідники припускають, що камінь спочатку був встановлений для позначення одного поховання, а потім був розбитий на шматки і розкиданий по кількох могилах. Попри зв'язок з похованнями, точна причина фрагментації каменю залишається незрозумілою, так само як і час і призначення написів.

Докторка Крістель Зільмер, одна з авторів дослідження, прокоментувала, що рунічні камені, ймовірно, мали як церемоніальні, так і практичні функції. Хоча оригінальна плита могла мати меморіальну мету, подальше використання її частин у різних похованнях вказує на символічне значення.

Особливо незвичайним аспектом цього відкриття є згадка про "ідіберуг", ім'я, яке може стосуватися жінки, можливо, творця рун. Якщо це підтвердиться, то це буде найдавніший відомий приклад рун, вирізьблених жінкою, хоча дослідники зазначають, що цей висновок все ще є гіпотетичним.

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Це відкриття відкриває вікно у складний світ ранньої германської писемності, даючи уявлення про її потенційну культурну та гендерну динаміку. Надалі це дослідження може призвести до нових відкриттів про роль рун у давніх суспільствах.

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