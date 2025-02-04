Вырезанные не мужчиной: ученые исследовали древнейший рунический камень в мире (фото)

Древний рунический камень, датируемый периодом между 50 гг. до н. э. и 275 гг. н. э. стал источником неожиданных открытий. Ученые считают, что руны на артефакте вырезала женщина.

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Древнейший рунический камень, найденный в Норвегии, раскрыл новую деталь своей истории. Некоторые из надписей указывают на то, что автором рун могла быть женщина. Это дает неожиданный взгляд на культуру раннего использования рун, пишет IFLScience.

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Руны, древнегерманская письменность, распространенная в Скандинавии и других частях Северной Европы до того, как там появился латинский алфавит. Хотя викинги приняли более позднюю версию письма, известную как младший футарк, ранние примеры написаны старшим футарком, который до сих пор не до конца изучен.

Это открытие предшествует предыдущим известным примерам, найденным на костяной расческе и железном ноже в Дании, датированным серединой II века нашей эры.

Древнейший рунический камень, найденный в Норвегии, раскрыл новую деталь своей истории Фото: George Alexis Pantos / Kristel Zilmer

Развитие рунического письма и его использование на камне долгое время было трудно проследить из-за редкости датированных рунических надписей на камне. Однако команда исследователей археологического памятника Свингеруд в Холе, Норвегия, обнаружила в нескольких могилах фрагменты песчаника с нераспознаваемыми пометками.

Собрав эти фрагменты вместе, они определили, что они принадлежали к одной оригинальной плите, разбитой на части и разбросанной по всему захоронению. Датирование человеческих останков подтвердило, что эти захоронения относятся к периоду римского железного века.

Пометки на камне представляют собой смесь идентифицируемых рун и более орнаментальных или стилизованных надписей. Исследователи предполагают, что камень сначала был установлен для обозначения одного захоронения, а затем был разбит на куски и разбросан по нескольким могилам. Несмотря на связь с захоронениями, точная причина фрагментации камня остается неясной, так же как и время и назначение надписей.

Доктор Кристель Зильмер, одна из авторов исследования, прокомментировала, что рунические камни, вероятно, имели как церемониальные, так и практические функции. Хотя оригинальная плита могла иметь мемориальную цель, дальнейшее использование ее частей в различных захоронениях указывает на символическое значение.

Особенно необычным аспектом этого открытия является упоминание об "идиберуг", имя, которое может относиться к женщине, возможно, создательнице рун. Если это подтвердится, то это будет самый древний известный пример рун, вырезанных женщиной, хотя исследователи отмечают, что этот вывод все еще является гипотетическим.

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Это открытие открывает окно в сложный мир ранней германской письменности, давая представление о ее потенциальной культурной и гендерной динамике. В дальнейшем это исследование может привести к новым открытиям о роли рун в древних обществах.

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