Что-то очень особенное: в Осло археологи обнаружили королевский дом железного века (фото)

Археологи обнаружили длинный дом железного века, который может переписать историю региона. Находка, которая датируется 200-ми годами н. э., могла быть резиденцией правителя, что правил за 700 лет до правления Харальда Прекрасноволосого, первого норвежского короля.

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Археологи обнаружили невероятный длинный дом вблизи Осло, столицы Норвегии, который бросил вызов имеющимся представлениям о ранних поселениях. Находка позволила по-новому взглянуть на прошлое региона и подняла вопрос о социальных и политических структурах, которые когда-то формировали эту территорию, пишет Arkeonews.

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Летом 2023 года во время раскопок в Семи удалось обнаружить здание, размеры которого значительно превышают аналогичные сооружения, найденные в Дании или Швеции. Длинный дом достигал 16 метров в ширину и имел центральный неф длиной 9 метров между опорными колоннами. Из-за своих необычных пропорций здание сначала натолкнуло исследователей на мысль, что оно датируется 1400-ми годами.

Йес Мартенс, руководитель проекта и доцент Музея истории культуры Университета Осло, отметил: "В это было трудно поверить. Ранее найденные долгострои того периода были 5-7 метров в ширину. Такие дома могли бы поместиться внутри этого огромного дома в Семи, вот насколько он большой".

Это открытие не только бросает вызов предыдущим предположениям об архитектурных возможностях того времени, но и выделяет значение этого места для понимания ранней скандинавской истории.

Позже радиоуглеродный анализ показал, что сооружение построено в 200-х годах, более чем на тысячелетие раньше предыдущих предположений о возрасте сооружения.

Дальнейшие исследования подтвердили древнее происхождение здания и предположили, что оно могло функционировать как ранний королевский зал Фото: Charlotte N. Finnebråten / Museum of Cultural History / Norwegian News Agency

Дальнейшие исследования подтвердили древнее происхождение здания и предположили, что оно могло функционировать как ранний королевский зал. Место, расположенное в регионе, богатом как на земельные, так и на водные ресурсы, имело мягкий климат и высокий уровень воды, что позволяло кораблям доплывать непосредственно к Сэму.

Исследователь отметил: "Такое исключительное здание должно было представлять нечто очень особенное. Это видимый знак власти и большого богатства".

Мартенс предположил, что если в железном веке здесь правил король — за 700 лет до Харальда Прекрасноволосого, которого традиционно считают первым норвежским королем, — то исторические нарративы, возможно, придется пересмотреть.

Дополнительные доказательства, включая тысячи единиц оружия и военного снаряжения, найденных в Дании, и уникальную римскую стеклянную вазу с камеей, найденную в соседнем болоте, подкрепили идею о том, что это место играло значительную роль в динамике региональной власти.

В частности речь идет о присутствии скандинавского короля в регионе во времена Римской империи. Ученые предположили, что королевская резиденция, возможно, стремилась объединить южную Скандинавию из этого стратегического центра власти.

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"Долгое время люди задумывались, что ваза Сольберга делала в Норвегии. Теперь мы, возможно, приблизились к ответу, — заявил Мартенс. — Всегда интересно находить сенсационные открытия, которые подтверждают историю, но еще интереснее, когда они дают нам новый взгляд на историю".

Эти находки позволили по-новому взглянуть на политическую и культурную историю ранней Скандинавии. Хотя открыта лишь часть здания, дальнейшие исследования на этом месте считаются важными для понимания общественных структур той эпохи.

Мартенс отметил: "Мы исследовали только половину дома и имеем много вопросов. Назначение различных комнат и боковых проходов остается непонятным. Мы считаем, что ответы лежат в другой части здания, которая может дать ценную информацию о деятельности, которая здесь происходила".

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