Еще не все секреты: археологи нашли подземное поселение в Иране (фото)

Во время раскопок в древнем городе Абаркух исследователи раскопали подземное поселение. Они обнаружили тоннели, каналы для транспортировки воды и своеобразные укрытия от жары и опасностей.

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В центральной иранской провинции Езд археологи раскопали подземное поселение под пятью историческими домами в древнем городе Абаркух. Эксперты предполагают, что эти сооружения могут дать важное понимание культурного наследия региона, пишет Arkeonews.

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Город Абаркух, примерно в 140 километрах к юго-западу от Йезда, стратегически расположен в историческом треугольнике, образованном Ширазом, Йездом и Исфаганом. Такое расположение обеспечило его важность на протяжении всей истории.

Недавние открытия в этом районе включают сеть подземных камер, туннелей и выложенный из камня акведук Фото: IRNA

Недавние открытия в этом районе включают сеть подземных камер, туннелей и выложенный из камня акведук. Хоссейн Хатами, губернатор Абаркуха, объяснил в интервью, что эти подземные пространства, вероятно, предназначены для управления водными ресурсами, безопасности и повседневной жизни.

Старые аэрофотоснимки показывают, что жители строили дома на каменистых фундаментах, превращая пространство между ними в сады и дорожки.

Эти туннели демонстрируют передовые строительные технологии прошлых цивилизаций. Хатами описал наличие резных ступенек вдоль этих маршрутов, предназначенных для доступа к системам передачи воды, таким как кяризы — традиционных подземных водных каналов.

Акведук, который, как полагают, датируется эпохой Каджаров (тюрко-персидская династия шахов Ирана в 1787-1925 годах), свидетельствует об инженерном мастерстве того времени. Кроме того, охлаждающие коридоры позволяли жителям спасаться от сильной летней жары, тогда как большие камеры, вероятно, служили зонами отдыха или сезонными резиденциями.

Подземный комплекс также мог быть убежищем во время конфликтов. Ученые считают, что около 60 гектаров исторической части Абаркуха связаны с этими путями, хотя современная застройка и сточные воды препятствуют полному исследованию.

Имея более 400 исторических объектов в регионе, 147 из которых зарегистрированы как объекты национального наследия, Абаркух остается культурным центром, где находятся такие достопримечательности, как его знаменитый 4000-летний кипарис.

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Открытие подземного города не только обогащает наше понимание древнего Абаркуха, но и демонстрирует изобретательность его бывших жителей. Эти находки подтверждают важность сохранения уникального исторического ландшафта региона.

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