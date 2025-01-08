"Носорог" под трассой: британские археологи нашли 750-килограммовый гроб римской эпохи (фото)

На трассе A47, неподалеку от Питерборо, археологи обнаружили 1500-летний каменный гроб римской эпохи.

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Во время модернизации дороги A47 в графстве Кембриджшир, неподалеку от Питерборо, археологи обнаружили римский каменный гроб. Об этой находке, весом примерно 750 килограммов, рассказали в программе "Раскопки для Британии", пишет BBC.

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Руководитель комании Headland Archaeology, которая предоставляет археологические услуги при строительстве, Дэвид Гаррисон описал находку как "захватывающую и довольно уникальную для этого региона".

В течение семи месяцев команда из 52 археологов и 20 инженеров-строителей исследовала 12 участков вдоль трассы A47, а дополнительную экспертизу предоставили такие организации, как Музей археологии Лондона, Йоркская археология и CR Conservation.

Фото: National Highways

Крис Гриффин, руководитель Национальной службы автомагистралей в восточном регионе, прокомментировал находку, заявив: "Хотя нашей главной целью было улучшение дорожной инфраструктуры, было чрезвычайно полезно обнаружить такой важный археологический артефакт. Этот гроб находился вблизи древнеримской дороги, которая когда-то соединяла разные части Британии".

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Раскопки и анализ гроба, как на месте, так и в специализированных лабораториях, дали ценную информацию о жизни и погребальных практиках жителей региона римской эпохи. Гаррисон отметил важность таких открытий, подчеркнув, что они способствуют более глубокому пониманию богатого исторического наследия Британии.

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