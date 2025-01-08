"Носоріг" під трасою: британські археологи знайшли 750-кілограмову труну римської епохи (фото)

На трасі A47, неподалік від Пітерборо, археологи виявили 1500-річну кам’яну труну римської епохи.

Related video

Під час модернізації дороги A47 у графстві Кембриджшир, неподалік від Пітерборо, археологи виявили римську кам'яну труну. Про цю знахідку, вагою приблизно 750 кілограмів, розповіли у програмі "Розкопки для Британії", пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Керівник команії Headland Archaeology, яка надає археологічні послуги при будівництві, Девід Гаррісон описав знахідку як "захопливу і досить унікальну для цього регіону".

Упродовж семи місяців команда з 52 археологів та 20 інженерів-будівельників досліджувала 12 ділянок вздовж траси A47, а додаткову експертизу надали такі організації, як Музей археології Лондона, Йоркська археологія та CR Conservation.

Фото: National Highways

Кріс Гріффін, керівник Національної служби автомагістралей у східному регіоні, прокоментував знахідку, заявив: "Хоча нашою головною метою було покращення дорожньої інфраструктури, було надзвичайно корисно виявити такий важливий археологічний артефакт. Ця труна знаходилася поблизу давньоримської дороги, яка колись з'єднувала різні частини Британії".

Важливо

Шлях короля: у Швеції знайшли таємну дорогу часів Північної війни (фото)

Розкопки та аналіз труни, як на місці, так і в спеціалізованих лабораторіях, дали цінну інформацію про життя та поховальні практики мешканців регіону римської епохи. Гаррісон відзначив важливість таких відкриттів, наголосивши, що вони сприяють глибшому розумінню багатої історичної спадщини Британії.

Раніше Фокус писав про свастику на середньовічному артефакті. Досі вчені не знаходили схожих предметів у Норвегії, що викликало в дослідників питання.

А також ми розповідали, що найбільший скарб в історії людства знайшли під водою. Проте, щоб скористатися цим відкриттям, доведеться пройти довгий шлях.