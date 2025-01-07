Шлях короля: у Швеції знайшли таємну дорогу часів Північної війни (фото)

У 1718 році король Швеції Карл XII використав сухопутний шлях для таємного транспортування військових кораблів й подальшої атаки на ворожу фортецю. Тепер, завдяки використанню нового інструменту для георадарних досліджень, вчені знайшли цю дорогу.

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Археологи виявили прихований маршрут часів Карла XII, який відіграв ключову роль у військовій історії Швеції. Цей сухопутний шлях застосовувався під час Північної війни для таємного транспортування військових кораблів у 1718 році, пише Heritage Daily.

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Таємний шлях, відомий як Галервеген, відіграв важливу роль у плані короля Швеції Карла XII перехитрити своїх ворогів. Він дозволив переправити дванадцять масивних військових галер, кожна з яких важила до 30 тонн, через 25-кілометрову ділянку суші між Стрьомстадом та Іддефьорденом. Ці зусилля були спрямовані на несподівану морську атаку на фортецю Фредрікстен.

Це відкриття вдалося зробити під час випробування передової системи AutoMIRA Фото: Erich Nau

Нещодавні археологічні дослідження, проведені Норвезьким інститутом досліджень культурної спадщини (NIKU) у партнерстві з Музеєм Бохуслана та Віденським інститутом археологічних наук (VIAS), виявили сліди цієї таємної дороги поблизу Бломсхольма в Бохуслані, Швеція.

Це відкриття вдалося зробити під час випробування передової системи AutoMIRA, нового інструменту для георадарних досліджень. Саме місце обрали через його багату культурну історію, зокрема корабельне поселення Грьонехьог, кургани та кам'яні кола.

Використовуючи георадар, дослідники виявили лінійні структури довжиною понад 160 метрів, які, як вважають, є залишками дерев'яних колій, прокладених для транспортування важких галер.

"Ця територія пропонує чудовий погляд на історичний ландшафт, але відкриття таємного історичного маршруту перевершило всі наші сподівання", — сказав провідний археолог проєкту Еріх Нау.

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Як зазначають вчені, знахідки не лише підтверджують існування таєсного шляху короля, але й демонструють стратегічну винахідливість Швеції у вирішальний момент історії.

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