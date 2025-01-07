Путь короля: в Швеции нашли тайную дорогу времен Северной войны (фото)

В 1718 году король Швеции Карл XII использовал сухопутный путь для тайной транспортировки военных кораблей и дальнейшей атаки на вражескую крепость. Теперь, благодаря использованию нового инструмента для георадарных исследований, ученые нашли эту дорогу.

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Археологи обнаружили скрытый маршрут времен Карла XII, который сыграл ключевую роль в военной истории Швеции. Этот сухопутный путь применялся во время Северной войны для тайной транспортировки военных кораблей в 1718 году, пишет Heritage Daily.

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Тайный путь, известный как Галервеген, сыграл важную роль в плане короля Швеции Карла XII перехитрить своих врагов. Он позволил переправить двенадцать массивных военных галер, каждая из которых весила до 30 тонн, через 25-километровый участок суши между Стрёмстадом и Иддефьорденом. Эти усилия были направлены на неожиданную морскую атаку на крепость Фредрикстен.

Это открытие удалось сделать во время испытания передовой системы AutoMIRA Фото: Erich Nau

Недавние археологические исследования, проведенные Норвежским институтом исследований культурного наследия (NIKU) в партнерстве с Музеем Бохуслана и Венским институтом археологических наук (VIAS), обнаружили следы этой тайной дороги вблизи Бломсхольма в Бохуслане, Швеция.

Это открытие удалось сделать во время испытания передовой системы AutoMIRA, нового инструмента для георадарных исследований. Само место выбрали из-за его богатой культурной истории, в частности корабельное поселение Грёнехьог, курганы и каменные круги.

Используя георадар, исследователи обнаружили линейные структуры длиной более 160 метров, которые, как полагают, являются остатками деревянных путей, проложенных для транспортировки тяжелых галер.

"Эта территория предлагает прекрасный взгляд на исторический ландшафт, но открытие тайного исторического маршрута превзошло все наши ожидания", — сказал ведущий археолог проекта Эрих Нау.

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Как отмечают ученые, находки не только подтверждают существование тайного пути короля, но и демонстрируют стратегическую изобретательность Швеции в решающий момент истории.

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