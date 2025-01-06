Древнейшая из найденных: во французской пещере археологи открыли первую в истории трехмерную карту

С 2020 года французские археологи исследуют пещеру Сегонёль 3, которую использовали охотники-собиратели еще 20 000 лет назад. Внутри ученые обнаружили резьбу, которую считают древнейшей трехмерной картой региона.

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В пещере Сегоньоль 3, к югу от Парижа, археологи обнаружили древнейшую трехмерную карту в истории человечества. Эта находка свидетельствует об изобретательности древних охотников-собирателей, которые жили более 20 000 лет назад, пишет Arkeonews.

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Исследование, недавно опубликованное в Оксфордском археологическом журнале, описывает, как пол пещеры был вырезан, чтобы отразить окружающий ландшафт, в частности схемы водных потоков. Археологи также обнаружили резные изображения лошадей и женских фигур, которые могли иметь символическое значение.

Исследовательская группа под руководством Медара Тири и Энтони Милнса считает, что эта резьба служит масштабированной моделью региона Нуази-сюр-Эколь, демонстрируя его гидрологические и геологические особенности с чрезвычайной детализацией.

Резьба включает каналы, бассейны и впадины, представляющие реки, холмы и долины в окружающей среде. По мнению исследователей, эти канавки были не только символическими, но и функциональными, направляя дождевую воду в определенные пути.

Некоторые участки пещерного пола даже направляли воду в углубления в форме вульвы, что связывает резьбу с изображениями женственности — постоянной темой в искусстве верхнего палеолита.

Ученые выделили двойное значение резьбы: она является ранним примером трехмерного картографирования, а также отражением культурных и символических практик. В отличие от других карт того же периода, эти резьбы интегрируют природные особенности пещеры в детальное изображение ландшафта.

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Это открытие знаменует собой завершение многолетнего исследования Сегонёль 3, которое началось в 2020 году. Такая интеграция практических и символических элементов демонстрирует развитые когнитивные навыки палеолитических охотников-собирателей.

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