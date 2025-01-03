Нанесли логова монстров на карту: исследователи создали карту фольклора Северной Европы (фото)

В эпоху Возрождения на географических картах часто изображали монстров, чтобы обозначить опасные и неизвестные места. Ученые собрали 1200 свидетельств и определили 600 конкретных мест, связанных с мифами об оборотнях, дьяволах, драконах, великанах и других существах.

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Исследователи разработали карту, которая сочетает фольклор с современными картографическими технологиями, выделяя места, связанные с мифологическими и сверхъестественными историями. Эта работа сосредоточена на регионах Северной Европы и имеет целью совместить историю, культуру и картографическое искусство, пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Польской академии наук создали карту, охватывающую Померанию и Мекленбург. Созданная в масштабе 1:720 000, она сочетает эстетику ренессансной карты с современными географическими информационными системами (ГИС).

Ученые собрали 1200 свидетельств и определили 600 конкретных мест Фото: Journal of Maps

В рамках проекта удалось собрать 1200 фольклорных свидетельств из немецких и польских источников, определить 600 конкретных мест, связанных с мифами об оборотнях, дьяволах, драконах, великанах и других существах.

По словам этнолога доктора Роберта Петровского эти истории часто сосредотачиваются на местных памятниках, где, по поверьям, происходили странные события, такие как собрание ведьм в горах или великаны, бросающиеся валунами.

Исследователи вдохновлялись художественным наследием итальянских карт эпохи Возрождения, известных изображениями мифических существ Фото: Journal of Maps

Исследователи вдохновлялись художественным наследием итальянских карт эпохи Возрождения, известных изображениями мифических существ.

"В прошлом эти монстры часто занимали пустые места на картах, символизируя неисследованные или таинственные регионы", — пояснил доктор Дариуш Брикала, географ, специализирующийся на исторической картографии.

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Применяя такой подход, команда стремилась передать культурную и художественную атмосферу предыдущих картографических традиций. Если ранние карты сочетали научную точность с художественным творчеством, то современное картографирование сместилось в сторону интерактивных и цифровых методов.

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