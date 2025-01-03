Нанесли логова монстров на карту: исследователи создали карту фольклора Северной Европы (фото)
В эпоху Возрождения на географических картах часто изображали монстров, чтобы обозначить опасные и неизвестные места. Ученые собрали 1200 свидетельств и определили 600 конкретных мест, связанных с мифами об оборотнях, дьяволах, драконах, великанах и других существах.
Исследователи разработали карту, которая сочетает фольклор с современными картографическими технологиями, выделяя места, связанные с мифологическими и сверхъестественными историями. Эта работа сосредоточена на регионах Северной Европы и имеет целью совместить историю, культуру и картографическое искусство, пишет Heritage Daily.
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Исследователи из Польской академии наук создали карту, охватывающую Померанию и Мекленбург. Созданная в масштабе 1:720 000, она сочетает эстетику ренессансной карты с современными географическими информационными системами (ГИС).
В рамках проекта удалось собрать 1200 фольклорных свидетельств из немецких и польских источников, определить 600 конкретных мест, связанных с мифами об оборотнях, дьяволах, драконах, великанах и других существах.
По словам этнолога доктора Роберта Петровского эти истории часто сосредотачиваются на местных памятниках, где, по поверьям, происходили странные события, такие как собрание ведьм в горах или великаны, бросающиеся валунами.
Исследователи вдохновлялись художественным наследием итальянских карт эпохи Возрождения, известных изображениями мифических существ.
"В прошлом эти монстры часто занимали пустые места на картах, символизируя неисследованные или таинственные регионы", — пояснил доктор Дариуш Брикала, географ, специализирующийся на исторической картографии.Важно
Применяя такой подход, команда стремилась передать культурную и художественную атмосферу предыдущих картографических традиций. Если ранние карты сочетали научную точность с художественным творчеством, то современное картографирование сместилось в сторону интерактивных и цифровых методов.
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