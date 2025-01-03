Нанесли лігва монстрів на мапу: дослідники створили карту фольклору Північної Європи (фото)

В епоху Відродження на географічних картах часто зображали монстрів, щоб позначити небезпечні та невідомі місця. Вчені зібрали 1200 свідчень і визначили 600 конкретних місць, пов'язаних із міфами про перевертнів, дияволів, драконів, велетнів та інших істот.

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Дослідники розробили мапу, яка поєднує фольклор із сучасними картографічними технологіями, виділяючи місця, пов'язані з міфологічними та надприродними історіями. Ця робота зосереджена на регіонах Північної Європи та має на меті поєднати історію, культуру та картографічне мистецтво, пише Heritage Daily.

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Дослідники з Польської академії наук створили мапу, що охоплює Померанію і Мекленбург. Створена в масштабі 1:720 000, вона поєднує естетику ренесансної карти з сучасними географічними інформаційними системами (ГІС).

Вчені зібрали 1200 свідчень і визначили 600 конкретних місць Фото: Journal of Maps

У межах проєкту вдалося зібрати 1200 фольклорних свідчень з німецьких та польських джерел, визначити 600 конкретних місць, пов'язаних з міфами про перевертнів, дияволів, драконів, велетнів та інших істот.

За словами етнолога доктора Роберта Пьотровського ці історії часто зосереджуються на місцевих пам'ятках, де, за повір'ями, відбувалися дивні події, такі як збори відьом у горах або велетні, що кидаються валунами.

Дослідники надихалися мистецькою спадщиною італійських карт епохи Відродження, відомих зображеннями міфічних істот Фото: Journal of Maps

Дослідники надихалися мистецькою спадщиною італійських карт епохи Відродження, відомих зображеннями міфічних істот.

"У минулому ці монстри часто займали порожні місця на картах, символізуючи недосліджені або таємничі регіони", — пояснив доктор Даріуш Брикала, географ, що спеціалізується на історичній картографії.

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Застосовуючи такий підхід, команда прагнула передати культурну та мистецьку атмосферу попередніх картографічних традицій. Якщо ранні карти поєднували наукову точність з художньою творчістю, то сучасне картографування змістилося в бік інтерактивних та цифрових методів.

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