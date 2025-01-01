"Я чекаю на тебе, сестро": найстаріші письмові документи містять запрошення на день народження (фото)

Таблички Віндоланди відкрили скарбницю інформації про життя вздовж валу Адріана і є найстарішими британськими письмовими документами. З 1973 року вдалося знайти понад 1 700 зразків.

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Древня дерев'яна табличка, знайдена на території римського форту у Великобританії, пропонує рідкісний погляд на давні особисті зв'язки. Артефакт, датований першим століттям, містить тепле запрошення на день народження, написане однією жінкою іншій, пише Live Science.

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Табличку виявили в римському форті Віндоланда в Нортумберленді, де умови ґрунту зберегли незліченну кількість органічних артефактів. Серед цих скарбів — лист, написаний Клаудією Северою, яка запрошує свою подругу Сульпіцію Лепідіну на святкування дня народження.

Запрошення, виготовлене на дерев'яній дощечці розміром 22,3 на 9,6 сантиметра, як сучасні листівки, датується 97-103 роками нашої ери. Використовуючи чорнило на основі вуглецю, Клаудія продиктувала більшу частину тексту переписувачу, але додала особисту примітку, написану власним почерком, що робить його найдавнішим відомим прикладом латинського письма, написаного жінкою.

Таблички Віндоланди відкрили скарбницю інформації про життя вздовж валу Адріана Фото: British Museum: 1986,1001.64

Лист починається офіційно, звертаючись до Сульпіції як до "дружини Церіала", і продовжується щирим запрошенням. Згідно з перекладом Британського музею, Клаудія писала: "11 вересня, сестро, в день святкування мого дня народження, я сердечно запрошую тебе, щоб ти приїхала до нас, щоб зробити цей день приємнішим для мене своїм приїздом, якщо ти будеш присутня".

У листі також передаються вітання від родини Клаудії чоловікові Сульпіції, Флавію Церіалу. Власним почерком Клавдія закінчила лист словами: "Я чекаю на тебе, сестро. Прощай, сестро, душо моя, вітаю тебе і бажаю тобі всього найкращого".

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Таблички Віндоланди відкрили скарбницю інформації про життя вздовж валу Адріана і є найстарішими британськими письмовими документами. З 1973 року вдалося знайти понад 1 700 зразків. Однак лист Клаудії залишається особливо важливим.

Він висвітлює не лише роль жінок у римському суспільстві, але і їхню здатність висловлювати власні думки у письмовій формі. Цей артефакт поєднує століття, пропонуючи зворушливе нагадування про міцні людські зв'язки та святкування.

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