"Я жду тебя, сестра": самые старые письменные документы содержат приглашение на день рождения (фото)

Таблички Виндоланды открыли сокровищницу информации о жизни вдоль вала Адриана и являются старейшими британскими письменными документами. С 1973 года удалось найти более 1 700 образцов.

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Древняя деревянная табличка, найденная на территории римского форта в Великобритании, предлагает редкий взгляд на древние личные связи. Артефакт, датированный первым веком, содержит теплое приглашение на день рождения, написанное одной женщиной другой, пишет Live Science.

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Табличку обнаружили в римском форте Виндоланда в Нортумберленде, где условия почвы сохранили бесчисленное количество органических артефактов. Среди этих сокровищ — письмо, написанное Клаудией Северой, которая приглашает свою подругу Сульпицию Лепидину на празднование дня рождения.

Приглашение, изготовленное на деревянной дощечке размером 22,3 на 9,6 сантиметра, как современные открытки, датируется 97-103 годами нашей эры. Используя чернила на основе углерода, Клаудия продиктовала большую часть текста переписчику, но добавила личное примечание, написанное собственным почерком, что делает его древнейшим известным примером латинского письма, написанного женщиной.

Таблички Виндоланды открыли сокровищницу информации о жизни вдоль вала Адриана Фото: British Museum: 1986,1001.64

Письмо начинается официально, обращаясь к Сульпиции как к "жене Цериала", и продолжается искренним приглашением. Согласно переводу Британского музея, Клаудия писала: "11 сентября, сестра, в день празднования моего дня рождения, я сердечно приглашаю тебя, чтобы ты приехала к нам, чтобы сделать этот день более приятным для меня своим приездом, если ты будешь присутствовать".

В письме также передаются приветствия от семьи Клаудии мужу Сульпиции, Флавию Цериалу. Собственным почерком Клавдия закончила письмо словами: "Я жду тебя, сестра. Прощай, сестра, душа моя, поздравляю тебя и желаю тебе всего наилучшего".

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Таблички Виндоланды открыли сокровищницу информации о жизни вдоль вала Адриана и являются старейшими британскими письменными документами. С 1973 года удалось найти более 1 700 образцов. Однако письмо Клаудии остается особенно важным.

Он освещает не только роль женщин в римском обществе, но и их способность выражать собственные мысли в письменной форме. Этот артефакт объединяет века, предлагая трогательное напоминание о крепких человеческих связях и празднованиях.

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