Воссоздали вино императора Китая: открытие исследователей переписало историю алкоголя (фото)

Процесс изготовления алкоголя издавна был предметом всеобщего интереса. Теперь исследователи обнаружили, что искусство дистилляции спиртных напитков существовало на тысячу лет раньше, чем описано в исторических трудах.

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Археологи воссоздали дистиллированное вино, используя копию древнего бронзового сосуда, найденного в императорской гробнице. Это открытие переосмысливает хронологию развития техники дистилляции спирта в Китае и выделяет передовую изобретательность династии Западная Хань, пишет Arkeonews.

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Эксперимент исследователей показывает, что искусство дистилляции спиртных напитков существовало еще во времена династии Западная Хань (206 г. до н.э. — 25 г. н.э.), бросая вызов предыдущим представлениям о том, что технология дистилляции спирта впервые появилась во времена династии Юань (1279-1368 гг.), и опережая эти предположения примерно на 1 000 лет. Вино изготавливали с использованием методов, которые, как считается, отражают методы той эпохи.

Бронзовый сосуд обнаружили в гробнице Лю Хэ, девятого императора династии Западная Хань, который правил всего 27 дней в 74 году до н.э. С трона его свергли высшие чиновники при поддержке императрицы, которые собрали компрометирующие материалы на правителя и вынесли ему 1127 обвинений. Лю Хэ не получил посмертного имени, период его правления вычеркнули из календаря.

В его могиле, обнаруженной в 2011 году на востоке Китая, удалось найти множество исторических артефактов, среди которых самая древняя известная картина Конфуция в Китае — редкое изображение, дающее представление о ранних конфуцианских идеалах, а также более 6 000 единиц композитных доспехов, изготовленных из железа, меди и лакированной кожи, демонстрирующих передовое мастерство и военные инновации династии Западная Хань.

Процесс дистилляции спирта издавна был предметом исторического интереса. Согласно тексту китайского фармацевта и врача Ли Шичженя времен династии Мин "Compendium of Materia Medica", также известной как "Bencao Gangmu", дистилляцию спирта впервые зафиксировали во времена династии Юань (1279-1368 гг.).

Исследователи изготавливают вино в копии 2000-летнего бронзового сосуда, найденного в императорской гробнице Фото: Sina Weibo

Однако это открытие отодвигает его истоки на столетия назад. Исследователи из Центра сохранения историко-культурного наследия Университета Чжэнчжоу воссоздали процесс дистилляции с помощью реплики устройства, смоделированного по образцу найденного в гробнице Лю Хэ.

Бронзовый дистиллятор, состоящий из основного горшка, известного как "небесный горшок", цилиндрического сосуда и котла, первоначально находился в камере для хранения вина в гробнице.

Археолог из Государственной администрации культурного наследия и руководитель проекта по раскопкам гробницы Чжан Чжунли объяснил, что команда воссоздала дистиллятор вдвое меньшего размера для проведения испытания.

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Результаты показали, что эффективность дистилляции превышает 70%, сохраняя как аромат, так и концентрацию алкоголя в спиртных напитках. Хотя предыдущие гипотезы предполагали, что дистиллятор использовали для очистки корицы или цветочных эссенций, анализ остатков и конструкция сосуда подтвердили его основное назначение — производство алкоголя.

Это открытие является не только свидетельством изобретательности ранних китайских ремесленников, но и ценным вкладом в понимание древних практик пивоварения и дистилляции. Преодолев разрыв между историческими текстами и материальными артефактами, исследователи предлагают свежий взгляд на технологические достижения династии Западная Хань.

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