Открытие, которого не ждали: во время экскурсии школьник нашел редкий артефакт (фото)

Десятилетний школьник нашел в Иерусалиме медальон, которому более 100 лет. Артефакт, украшенный микромозаикой, мог принадлежать паломнику, который посещал Эйн-Карем, место рождения Иоанна Крестителя.

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Во время школьной экскурсии в иерусалимском районе Эйн-Карем десятилетний Нехорай Нир нашел небольшой медальон-крест, украшенный детальной микромозаикой. Этот артефакт, возраст которого оценивается в 100-200 лет, изготовлен из стекла и разноцветных камней, специально расположенных так, чтобы создать сложные узоры, пишет Heritage Daily.

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Во время школьной экскурсии десятилетний Нехорай Нир нашел небольшой медальон-крест Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Доктор Амит Реем, иерусалимский окружной археолог из Израильского управления древностей (IAA), объяснил, что изготовление такого артефакта требует высокого уровня мастерства.

"Метод заключается во вставлении стекла и крошечных разноцветных камней с исключительной точностью, чтобы сформировать миниатюрный дизайн", — сказал исследователь.

Он также отметил историческую важность находки медальона в Эйн-Кареме, месте с глубоким религиозным значением. Первоначально известная еврейская деревня в конце периода Второго Храма, Эйн-Карем впоследствии приобрела значение в христианстве как место паломничества.

Эйн-Карем считается местом рождения Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки описывает его семью, которая жила в "местечке в горной стране Иудеи". Его расположение между Вифлеемом и Иерусалимом сделало его ключевым местом для путешественников и паломников, что привело к строительству церквей и монастырей в этой местности. Археологи предполагают, что медальон, вероятно, потерял паломник, что отражает важность Святой Земли для иудаизма, христианства и ислама.

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Директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо похвалил Нехорая за оперативное сообщение о находке. Он отметил, что находка медальона привлекает внимание к роли Эйн-Карема как центра христианского паломничества в Израиле.

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