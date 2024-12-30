Відкриття, якого не чекали: під час екскурсії школяр знайшов рідкісний артефакт (фото)

Десятирічний школяр знайшов в Єрусалимі медальйон, якому понад 100 років. Артефакт, прикрашений мікромозаїкою, міг належати паломнику, який відвідував Ейн-Карем, місце народження Іоанна Хрестителя.

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Під час шкільної екскурсії в єрусалимському районі Ейн-Карем десятирічний Нехорай Нір знайшов невеликий медальйон-хрест, прикрашений детальною мікромозаїкою. Цей артефакт, вік якого оцінюється в 100-200 років, виготовлений зі скла та різнокольорових камінців, спеціально розташованих так, щоб створити складні візерунки, пише Heritage Daily.

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Під час шкільної екскурсії десятирічний Нехорай Нір знайшов невеликий медальйон-хрест Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Доктор Аміт Реем, єрусалимський окружний археолог з Ізраїльського управління старожитностей (IAA), пояснив, що виготовлення такого артефакту вимагає високого рівня майстерності.

"Метод полягає у вставленні скла і крихітних різнокольорових камінців з винятковою точністю, щоб сформувати мініатюрний дизайн", — сказав дослідник.

Він також відзначив історичну важливість знахідки медальйона в Ейн-Каремі, місці з глибоким релігійним значенням. Спочатку відоме єврейське село в кінці періоду Другого Храму, Ейн-Карем згодом набуло значення в християнстві як місце паломництва.

Ейн-Карем вважається місцем народження Іоанна Хрестителя. Євангеліє від Луки описує його сім'ю, яка жила в "містечку в гірській країні Юдеї". Його розташування між Віфлеємом та Єрусалимом зробило його ключовим місцем для мандрівників і паломників, що призвело до будівництва церков і монастирів у цій місцевості. Археологи припускають, що медальйон, ймовірно, загубив паломник, що відображає важливість Святої Землі для юдаїзму, християнства та ісламу.

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Директор Управління старожитностей Ізраїлю Елі Ескусідо похвалив Нехорая за оперативне повідомлення про знахідку. Він зазначив, що знахідка медальйона привертає увагу до ролі Ейн-Карема як центру християнського паломництва в Ізраїлі.

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