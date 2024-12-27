Найменший серед найменших: археологи розкопали скам'янілість древнього виду котів

Дослідники розкопали скам’янілості раніше невідомого виду леопардових котів. Вчені вважають, що цей вид є найменшим серед усіх і міг поміститися на долоні.

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На доісторичній стоянці людини на сході Китаю археологи розкопали скам'янілі рештки, як вважають, найменшого з відомих вимерлих леопардових котів. Цей крихітний котячий, не більший за найменших диких котів, таких як плямисто-руда кішка або чорнолапий кіт, міг спокійно поміститися на долоні, пише en.people.cn.

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Дослідники з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології (IVPP) Китайської академії наук розкопали скам'янілість у Хуалундуні в провінції Аньхой. Цей вид отримав офіційну назву Prionailurus kurteni (P. kurteni).

Його щелепна кістка та зуби, включаючи характерний нахилений перший кутній зуб, є переконливим доказом спільного походження леопардових котів, домашніх котів та маралів. Хоча молекулярна біологія вже давно припускає цей зв'язок, фізичні докази були відсутніми через проблеми зі збереженням решток у лісовому середовищі, де колись мешкали леопардові коти.

Стоянка Хуалундун, вперше виявлена в 1988 році, стало скарбницею археологічних знахідок, серед яких десятки стародавніх людських скам'янілостей віком 300 000 років. Ці знахідки є одними з найдавніших доказів еволюції людини у Східній Азії. Дослідники припускають, що залишки їжі, залишені давніми мешканцями, могли привабити щурів і маленьких леопардових котів у цю місцевість. Однак відсутність людських слідів на щелепній кістці скам'янілості залишає невизначеним, чи були ці коти частиною раціону ранніх людей.

Виявлення P. kurteni демонструє багате розмаїття леопардових котів у доісторичні часи та проливає світло на екосистему ранніх людських поселень. Подальші розкопки на цьому місці виявили різноманітні артефакти та скам'янілості, зокрема понад 400 кам'яних знарядь праці, фрагменти кісток зі слідами людської діяльності та рештки хребетних тварин, що створюють яскраву картину життя й умов навколишнього середовища в цьому регіоні.

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У дослідженні брали участь експерти зі Шведського музею природознавства та Північно-Східного лісотехнічного університету в Китаї, які відзначили глобальне значення цього місця для розуміння давніх взаємодій людини та тварин.

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