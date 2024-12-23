Не прості домогосподарки: в Норвегії археологи розкопали жіночі поховання з унікальними артефактами (фото)

У Норвегії археологи розкопали поховання високопоставлених жінок, які мали вагомий вплив на свою спільноту. Вчені виявили численні артефакти, зокрема розкішні ювелірні вироби та імпортні прикраси.

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На західному узбережжі Норвегії археологи виявили три поховання високопоставлених жінок початку IX століття. Відкриття відбулося на території ферми у провінції Фітьяр, й дослідники вважають, що на цьому місці може бути до 20 могил, пише Arkeonews.

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На західному узбережжі Норвегії археологи виявили три поховання високопоставлених жінок початку IX століття Фото: University Museum of Bergen

Ці поховання вирізняються своєю розкішшю та містять такі артефакти, як вишукані ювелірні прикраси та рідкісні монети. Знахідки вказують на заможну і впливову спільноту з непростими зв'язками.

За словами Сьорена Дінхоффа, археолога з Університетського музею Бергена, "багато хто з похованих мав на собі вишукані ювелірні вироби. Це чудова знахідка — знайти поховання з такими добре збереженими артефактами".

Дінхофф назвав це місце цінним ресурсом для дослідників, які прагнуть дізнатися більше про життя вікінгів.

Ці поховання вирізняються своєю розкішшю та містять такі артефакти, як вишукані ювелірні прикраси та рідкісні монети Фото: Adnan Icagic / University Museum of Bergen

Одна могила належала жінці, похованій у природній розколині скелі і прикрашеній ювелірними виробами, які, як вважають, походять з Англії або Ірландії. Інша могила містила 11 срібних монет, зокрема одну з Хедебю, а також намистини, ткацькі інструменти та бронзовий ключ, що свідчить про її роль як голови родини. Монета з Хедебю, викарбувана на півдні Данії, та інші артефакти демонструють розгалуженість торгівельних мереж епохи вікінгів.

Текстильне виробництво відігравало вирішальну роль у суспільстві вікінгів, а включення таких інструментів, як ножиці для вовни та веретено, свідчить про економічний вплив жінок. Багатство цих могил ілюструє не лише процвітання громади, але й життєво важливу роль жінок у торгівлі, виробництві та суспільному лідерстві.

Також дослідники почали розкопки третьої могили, де виявили намистини та фрагменти срібних прикрас. Окрім цього, вчені вже знайшли ще дві могили і вважають, що в районі може бути до 20 поховань.

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Ці знахідки дають глибше розуміння епохи вікінгів, розкриваючи те, як жінки формували і підтримували свої громади в цей трансформаційний період.

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