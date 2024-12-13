Скарб святого Христофора: після двох років невдалих пошуків чоловік знайшов унікальний артефакт (фото)

Нещодавно сталевар з Південного Уельсу знайшов дорогоцінний золотий перстень, який датується XIV-XV століттями н. е. Експерти вже оцінили артефакт у 10 тисяч фунтів стерлінгів, що робить знахідку ще неймовірнішою.

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Нещодавно англійський пошуковець знайшов рідкісний середньовічний золотий перстень вартістю понад 10 000 фунтів стерлінгів (понад 12 600 доларів) за допомогою металошукача під час зустрічі пошуковців у Солсбері, графство Вілтшир. Знахідка, яка датується XIV-XV століттями н. е., вже вразила дослідників своєю майстерністю, пише Daily Mail.

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Пол Маклафін, сталевар із Південного Уельсу, займається пошуком із металошукачем впродовж двох років, проте досі не знаходив цінних артефактів. Все змінилося під час рутинного пошуку, коли його прилад зловив сильний сигнал. На глибині близько 20 сантиметрів лежав золотий перстень із вишуканим гравіюванням.

Попри те, що перстень пролежав у землі понад п'ять століть, його стан залишається бездоганним Фото: Paul McLoughin/BNPS

На 23-міліметровому персні зображено святого Христофора та викарбувано французький напис "MON CUER AUET", що означає "Ти маєш моє серце". Експерти вважають, що перстень, ймовірно, належав людині зі значним статусом, наприклад, єпископу або дворянину.

Попри те, що артефакт пролежав у землі понад п'ять століть, його стан залишається бездоганним, а майстерність виконання надзвичайна.

Пол описав свою реакцію на знахідку, сказавши, що спочатку прийняв знахідку за шматок свинцю, перш ніж усвідомив її справжню природу.

"Коли я очистив землю і побачив золотий образ святого Христофора, я не міг повірити своїм очам, — додав чоловік. — Він ідеальний — без жодної подряпини. Це справді знахідка всього життя".

Зараз перстень проходить офіційну процедуру реєстрації скарбу, і Пол планує розділити кошти від його продажу із землевласником.

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"Такі каблучки часто продаються за 5 000-10 000 фунтів стерлінгів, а іноді й більше, — зазначив фахівець Еван-Харт. — Його зв'язок зі святим Христофором демонструє культурну важливість, оскільки артефакт уособлює безпеку та надійність подорожей".

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