Найбільший зі знайдених у Англії: у Вустерширі виявили скарб давньоримських монет (фото)

Масштабний скарб давньоримських монет датується періодом правління Нерона. Вчені називають цю знахідку як безпрецедентну для досліджень римської епохи.

У Вустерширі, Англія, під час будівельних робіт виявили значний скарб монет часів правління імператора Нерона. Ця знахідка налічує 1 368 монет і є найбільшою колекцією часів правління Нерона з усіх коли-небудь відкритих, пише Arkeonews.

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Скарб охоплює два століття з 157 р. до н.е. до 55 р. н.е. і належить до ранніх часів римської Британії, невдовзі після вторгнення Клавдія у 43 р. н.е. Знахідку, виявлену наприкінці 2023 року в районі Лі та Брансфорда, ретельно досліджують співробітники Вустерширської служби спадщини, мистецтва та музеїв разом з експертами Схеми переміщення старожитностей та Вустерширської архівної та археологічної служби.

Доктор Мюррей Ендрюс, викладач британської археології в Університетському коледжі Лондона, описує цю знахідку як безпрецедентну для досліджень римської епохи.

"Це найбільший скарб часів правління Нерона (54-68 рр. н. е.), знайдений у Британії, і один із найбільших у Римській імперії, — сказав доктор Ендрюс. — Монети походять з усього римського світу, від Середземномор'я до Британії. Їх заховали одразу після вторгнення Клавдія, коли римські війська йшли через західну Британію, щоб воювати з племенами Уельсу та валлійського кордону. Це чудове відкриття, яке проливає нове важливе світло на римське завоювання — час конфліктів і змін на початку британської історії".

Горщик з монетами, ймовірно, виготовлений у гончарній печі на Мальвернських пагорбах Фото: Worcestershire Heritage, Art & Museums/Luke Unsworth

"Наше попереднє дослідження свідчить, що скарб пов'язаний із військовими витратами — можливо, це офіційні виплати заможному місцевому фермеру або купцю, який постачав зерно і худобу до римського форту у Вустері", — додає дослідник.

Горщик з монетами, ймовірно, виготовлений у гончарній печі на Мальвернських пагорбах, містив переважно срібні денарії, викарбувані в Римі. Найстаріша з монет датується 157 роком до н. е., а найновіша — 55 роком н. е.

Більшість з них — срібні денарії, виготовлені в Римі. Одна золота монета, статер, — єдина. Її виготовили для племені добуннів, які населяли Вустершир з 20 по 45 рр. н. е.

Наразі скарб каталогізують і зберігають у Вустерській міській художній галереї та музеї, де він буде виставлений на тимчасову експозицію в січні.

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