Секрети Нотр-Даму: археологи розповіли про артефакти, знайдені під час реставрації (фото)

Нещодавно завершилися роботи з відновлення Нотр-Даму, який зазнав значних пошкоджень після руйнівної пожежі у 2019 році. Розкопки під собором відкрили шари історії, що налічують понад 2000 років.

Після катастрофічної пожежі у квітні 2019 року собор Паризької Богоматері зазнав масштабних ремонтних робіт, які надали археологам унікальну можливість дослідити його приховані шари. Під час розкопок вдалося виявити понад 1000 фрагментів історичних творів мистецтва, що дають цінну інформацію про багату історію собору, пише Greek Reporter.

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Музей Клюні, паризький музей, відомий своєю колекцією середньовічного мистецтва, тепер зберігає деякі з цих надзвичайних артефактів. Серед експонатів — скульптури, врятовані з Нотр-Даму, зокрема приблизно 30 фрагментів середньовічної перегородки, яка колись відділяла хор від нефа, а її визначні частини, такі як погруддя Христа та чоловік у туніці, займали центральне місце. Створені у 1230 році, ці скульптури довгий час вважалися втраченими до недавнього відкриття.

Розкопки під собором відкрили шари історії, що налічують понад 2000 років Фото: Denis Gliksman / Inrap

Директор музею Северин Лепапе висловила своє захоплення, відзначивши важливість цих знахідок. Поряд з ними археологи виявили близько 700 кам'яних фрагментів, деякі з яких зберегли сліди кольорового оздоблення — рідкісна особливість, яка показує, як скульптури могли виглядати спочатку.

Дам'єн Берне, куратор виставки "Змусити каміння говорити": Середньовічні скульптури Нотр-Даму", заявив, що ці знахідки розкривають яскравий візуальний стиль творів мистецтва собору до того, як століття зносу їх стерли.

Археологічні роботи виходять за межі середньовічної епохи. Розкопки під собором відкрили шари історії, що налічують понад 2000 років. Серед визначних відкриттів — житло першого століття, поховане на глибині 3,5 м під землею, залишки житла і ремісничих майстерень римської епохи, а також споруди каролінзького періоду (750-887). Вперше виявлено фундаменти собору, що демонструє розвиток цього місця від найдавніших часів до наших днів.

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Крістоф Бесньє, експерт французького Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP), відзначив широту цих відкриттів.

"Ми виявили докази майже з усіх періодів, що дозволило нам зібрати докупи понад два тисячоліття історії острова Сіті", — сказав він.

Раніше Фокус писав про те, як вчений виправив тисячолітнє непорозуміння. Досліджуючи листи Оттона I, експерт із середньовічної історії виявив помилку у датуванні, яка призвела до хибного розуміння написаного.

Також ми розповідали про стародавні напис, знайдений на Кіпрі. Вчені вважають, що він походить від лінійного письма A, яке досі не переклали.